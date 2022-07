Kiel. Die Corona-Sommerwelle hält Schleswig-Holstein weiter fest im Griff. Schwere Krankheitsverläufe sind zwar die Ausnahme, doch der Krankenstand in Wirtschaft, Verwaltung und der kritischen Infrastruktur ist in manchen Bereichen anhaltend hoch. Unter anderem fallen deshalb Züge aus und Unternehmen müssen auf Lieferungen warten. Auch aus Schleswig-Holstein werden Forderungen immer lauter, die Isolationspflicht abzuschaffen.

Die Landeshauptstadt Kiel etwa kann ihr Dienstleistungsangebot nicht vollständig aufrechterhalten. Der Wertstoffhof des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel (ABK) an der Daimlerstraße ist schon seit Wochen wegen Personalausfällen geschlossen. Kunden müssen auf den Standort Wellsee ausweichen. Auch die Buslinie 60S der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) zwischen Schwentinestraße und Botanischem Garten wird bis Mitte August nicht mehr bedient.

Fahrerausfall bei Bus und Bahn in Schleswig-Holstein

Der öffentliche Nahverkehr ist im gesamten Land betroffen. Die starke Belastung „durch den 9-Euro-Ticket-Verkehr und die momentan recht hohen Infektionszahlen führen auch bei den Bahn- und Busunternehmen zu Personalausfällen“, so Dennis Fiedel vom Nahverkehrsverbund Nah-SH. „Die führte gelegentlich dazu, dass einzelne Fahrten ausfallen mussten. Wir gehen davon aus, dass die Personalsituation auch in den kommenden Wochen sehr angespannt bleiben kann“, sagt Fiedel.

Deshalb seien weitere Ausfälle in der nächsten Zeit nicht auszuschließen. Bei der Feuerwehr ist die Lage zwar weiter angespannt, „der Höchststand von Krankmeldungen ist aber überwunden“, berichtet Markus Brandau für die Berufsfeuerwehr Kiel. Nun komme jedoch die Urlaubszeit hinzu, was die Dienstplangestaltung erschwere. Beim Rettungsdienst wiederum herrsche generell Personalmangel. „Das verschärft sich, wenn noch Krankheit dazukommt“, sagt Brandau.

„Deshalb bleiben aber keine Rettungswagen stehen“, beruhigt er. Die Kollegen müssen jedoch mehr Einsätze pro Schicht leisten. Das sei durchaus anstrengend. Auf die Dauer müssten deshalb ein bis zwei Fahrzeuge mehr als das Minimum besetzt werden können. In den Kliniken gehen die Krankenstände zurzeit deutlich zurück. Im Städtischen Krankenhaus Kiel hat sich die Zahl gegenüber der vergangenen Woche um etwa die Hälfte auf 16 reduziert.

Im UKSH Kiel und Lübeck fehlen 150 Beschäftigte

Im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) sind noch 150 Pflegekräfte und Mediziner betroffen, 50 weniger als in der Vorwoche. Die beruflichen Ausfälle wegen Corona-Infektionen haben die Diskussion um die Abschaffung der fünftägigen Isolationspflicht wieder angefacht. Etwa die FDP kritisiert, dass "massenhaft positiv Getestete ohne Symptome in die Isolation" geschickt werden.

„Aus meiner Sicht ist es sowohl epidemiologisch als auch aus Gründen der Eigenverantwortung überfällig, den Menschen diese Entscheidung wieder zu überlassen – so, wie es andere europäische Länder schon längst getan haben“, sagt Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) aus Strande. Unterstützung erhält er vom Kieler Infektionsmediziner Prof. Helmut Fickenscher. „Mittelfristig müssen wir ohnehin zur Normalität gelangen. Warum denn nicht jetzt pragmatisch werden?“, so Fickenscher.

Im Zentrum stehe die Frage, „ob jemand krank ist oder nicht“. Wer Corona-Anzeichen habe, solle ohnehin nicht zur Arbeit oder anderweitig unter Menschen gehen. „Wenn die Symptome abgeklungen sind, wird das Virus kaum mehr verbreitet, da dann die Nasensekretion und das Niesen und Husten fehlen“, so der Mediziner. Einen Unterschied zwischen dem Coronavirus und beispielsweise der Grippe zu machen, „ist bei den Regelungen aus meiner Sicht nicht sinnvoll“, sagt Fickenscher.

Im Gegensatz zu Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der von einem Anstieg der Fallzahlen sprach, erwartet Fickenscher von einem Wegfall der Isolation keine Auswirkungen auf Schleswig-Holstein. „Sofern die persönliche Vernunft angewendet wird, dürfte dieses Verfahren auch keine wesentlichen ungünstigen Einflüsse auf die Weiterverbreitung haben.“

Corona-Isolation sorgt für hohen Krankenstand

Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) positioniert sich nicht klar für oder gegen die Aufhebung der Isolationspflicht: „Grundsätzlich muss immer gelten: Wer krank ist und wer Symptome hat, bleibt zuhause.“ Die Vorgaben müsse der Bund machen, so ein Sprecher der Ministerin.

Aber: Der Weg zu mehr Eigenverantwortung müsse „schließlich so oder so“ eingeschlagen werden. Das könne „auch Entlastung bringen, gerade in Berufen, die stark von Ausfällen durch Isolation betroffen sind, aber keine Symptome vorliegen und Betroffene auch nicht mehr hochinfektiös sind“.

Nach den aktuellen Regeln müssen Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, für fünf Tage in Isolation bleiben. Ein Test am Ende ist nicht vorgeschrieben, wird aber empfohlen. Wer etwa im Gesundheitswesen oder in der Pflege arbeitet, muss dem Arbeitgeber nach fünf Tagen einen negativen Test vorlegen, sofern seit 48 Stunden keine Corona-Symptome mehr aufgetreten sind. Spätestens am zehnten Tag nach dem ersten positiven Test endet das Tätigkeitsverbot.