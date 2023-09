﻿Corona: Hausärzte in SH hoffen auf genügend neuen Impfstoff

Kiel. Der neue, angepasste Corona-Impfstoff von Biontech ist da – und wird am Montagnachmittag in Schleswig-Holsteins Arztpraxen erwartet. Das teilte der Vorsitzende des Hausärzteverbands, Jens Lassen, mit. „Es gibt ja relativ viele Patientinnen und Patienten mit einer Impf-Indikation – wir hoffen, dass wir genügend Impfstoff bekommen und werden unsere Patienten über das Impf-Angebot informieren“, so Lassen. Zur Nachfrage konnte Lassen am Mittag noch keine Auskünfte geben.

Lauterbach rät Menschen über 60 und mit Risikofaktoren zur Impfung gegen Corona

Menschen über 60 Jahre und mit Risikofaktoren sollten nach einem aktuellen Aufruf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) das Risiko bleibender Schäden wie bei Long Covid senken, indem sie sich impfen lassen. Der 60-Jährige hatte sich zuvor selbst eine Spritze mit dem neuen Präparat gegen Corona geben lassen. Es handelt sich dabei um einen an die Omikron-Sublinie XBB.1.5 angepassten Impfstoff, der besser gegen kursierende Varianten schützen soll. 14 Millionen Dosen davon werden bundesweit erwartet.

Lauterbach zufolge sei in diesem Herbst wieder mit sehr vielen Infektionsfällen zu rechnen. Es gebe aber eine breite Immunität in der Bevölkerung. Er forderte zu Rücksichtnahme auf – etwa durch freiwilliges Tragen einer Maske.

KN