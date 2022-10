﻿Viele Patienten: Corona-Herbstwelle trifft Krankenhäuser in Schleswig-Holstein

Die Corona-Herbstwelle trifft die Krankenhäuser in Schleswig-Holstein mit Wucht. Die Zahl der Corona-positiven Patienten in den Kliniken hat sich innerhalb von zwei Wochen mehr als verdoppelt. Ein Chefarzt spricht von „einer der schwierigsten Phasen während der Pandemie“ für die Krankenhäuser.

Kiel. Die Corona-Herbstwelle trifft die Krankenhäuser in Schleswig-Holstein mit voller Wucht. Innerhalb von zwei Wochen hat sich die Zahl der stationär behandelten Corona-Infizierten von 335 auf 730 mehr als verdoppelt, bei den Intensivpatienten ist es eine knappe Verdreifachung auf 50. Auch die Personalausfälle in den Kliniken schnellen nach oben.

„Die Lage ist extrem angespannt“, sagt Dr. Andrea Pace, Chefarzt des Friedrich-Ebert-Krankenhauses (FEK) Neumünster. Am Montag hat das FEK mit 67 Corona-infizierten Patientinnen und Patienten einen neuen Pandemie-Höchststand erreicht. Waren es Mitte September noch zehn bis 15 Corona-Fälle, schnellten die Zahlen Anfang Oktober in die Höhe. Diesen drastischen Anstieg erlebt auch das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), wo an den Standorten Kiel und Lübeck zusammen aktuell 125 Corona-Patienten liegen – 90 mehr als vor zwei Wochen.