Corona-Impfung für Kinder: Das Dilemma der Eltern bleibt

Die jüngste Stiko-Empfehlung zur Corona-Impfung aller Kinder zwischen fünf und elf Jahren hilft den Eltern nicht viel weiter. Sie stecken bei der Entscheidung weiter im Dilemma, meint Schleswig-Holstein-Korrespondent Tilmann Post im Kommentar.

Kiel.Die Ständige Impfkommission hat der Corona-Impfung aller Kinder zwischen fünf und elf Jahren ihren Segen erteilt, nachdem genau diese Altersgruppe monatelang bereits munter geimpft wurde. So munter, dass in Schleswig-Holstein mehr als 30 Prozent der Kinder die erste Spritze und fast alle davon auch schon die zweite Dosis erhalten haben. Die Nachfrage ist inzwischen wieder stark zurückgegangen. So manche Kinderarztpraxen bekommen gar nicht mehr genug junge Interessenten zusammen, dass es sich lohnen würde, ein Biontech-Fläschchen zu öffnen.

Dabei zeigen die Zahlen eben auch, dass mehr als zwei Drittel der Kinder noch keinen Corona-Schutz haben. Es wäre trotz der nun erfolgten Stiko-Empfehlung nachvollziehbar, wenn sich die Impfquote unter den Fünf- bis Elfjährigen zunächst nicht spürbar steigern würde. Denn in der Frage, ob Eltern sich jetzt dafür entscheiden sollten, ist die Empfehlung leider auch nicht hilfreich.