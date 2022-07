﻿Corona-Impfung in Schleswig-Holstein: Wann ist welche Spritze ratsam?

Die jüngste EU-Empfehlung zu Corona-Impfungen stimmt nicht mit dem überein, was die Ständige Impfkommission rät. In Schleswig-Holstein gibt es zudem weitere Ausnahmen. Was nun eigentlich gilt.

Tilmann Post WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket