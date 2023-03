﻿Corona-Impfstellen schließen: Uneinigkeit über künftige Vergütung der Hausärzte

Ab April müssen die Krankenkassen die Corona-Impfung bezahlen. Eine Einigung darüber, wie viel Geld die Hausärzte in Schleswig-Holstein bekommen, steht immer noch aus. Das könnte ärgerliche Folgen für Impfwillige haben.

Kiel. Es ist ein weiterer Schritt in die Normalität: Ab dem 1. April schließen alle Impfstellen in Schleswig-Holstein. Die Corona-Impfung wird dann vollständig bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sowie in impfenden Apotheken durchgeführt. Bei der künftigen Honorierung der Ärztinnen und Ärzte gibt es aber noch Klärungsbedarf. Es könnte zu ärgerlichen Folgen für Impfwillige kommen.

Derzeit erhalten niedergelassene Ärztinnen und Ärzte 28 Euro pro Corona-Impfung vom Bund. Diese Regelung läuft am 7. April aus. Danach müssen die Krankenkassen die Kosten für die Impfungen übernehmen. Das Problem: Noch gibt es sowohl in Schleswig-Holstein als auch in den anderen Bundesländern keine Einigung, wie viel Geld die Krankenkassen den Ärztinnen und Ärzten zahlen werden.

In Schleswig-Holstein startet am Donnerstag die dritte Verhandlungsrunde zwischen den Kassen und der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH), die die Interessen der Ärztinnen und Ärzte vertritt. Zu konkreten Details möchten sich beide Seiten nicht äußern. Klar ist: Bei der aktuellen Vergütung wird es wohl nicht bleiben.

Corona-Impfung in SH: Für eine Grippeimpfung gibt es weniger Geld

„Die 28 Euro waren ein politischer Preis, der aufgrund der besonderen Corona-Lage höher als üblich ausfiel“, sagt Florian Unger vom Verband der Ersatzkassen Schleswig-Holstein. Der AOK-Bundesverband hatte sogar mitgeteilt, dass man nun eine „Orientierung an den bestehenden Honoraren für Einzelimpfungen“ für geboten halte. Für eine Grippeimpfung erhalten die Ärztinnen und Ärzte in Schleswig-Holstein 8,18 Euro.

Für Jens Lassen, Vorsitzender des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein, wäre diese Summe für eine Corona-Impfung zu gering. „Der Beratungsbedarf bei Corona ist höher als bei anderen Impfungen“, sagt er. „Die Menschen sind zum Teil verunsichert und haben Fragen.“

Unger sagt dazu: „Wir erkennen an, dass es einen Mehraufwand gibt.“ So müsse eine Corona-Impfung tagesaktuell ans RKI gemeldet werden. Außerdem können aus einer Ampulle Corona-Impfstoff sechs Menschen geimpft werden – um keinen Impfstoff wegschmeißen zu müssen, ist eine Koordinierung der Impftermine notwendig.

Corona: Impfquote in Schleswig-Holstein ist hoch

„Die Vergütung wird daher sicherlich höher ausfallen als bei einer Grippeimpfung“, sagt Unger. Man sei zuversichtlich, dass es rechtzeitig zu einer Einigung komme. Gleiches ist von der KVSH zu hören. Sollte es bis zum 7. April zu keiner Verständigung kommen, droht ein Szenario, in dem Patientinnen und Patienten ihre Corona-Impfung beim Arzt zunächst aus eigener Tasche zahlen müssen und sich das Geld anschließend bei ihrer Krankenkasse zurückholen. Das wollen beide Seiten vermeiden.

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen ist in Schleswig-Holstein aktuell gering. „In den Praxen geht sie gegen null“, berichtet Jens Lassen. Das liege wohl auch an der hohen Impfquote im Norden. 80,7 Prozent aller Menschen in Schleswig-Holstein sind mindestens einmal geimpft, 79 Prozent zweimal und mehr als 70 Prozent haben mindestens eine Auffrischimpfung erhalten.