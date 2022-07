Wer eine Klinik in Schleswig-Holstein besuchen möchte, muss sich genau über die Corona-Regeln informieren. Besonders bei der Maskenpflicht, denn nicht alle Krankenhäuser folgen der Landesregierung, die den Zugang mit einfachem medizinischen Mund-Nasen-Schutz erlauben will.

Kiel. Kliniken in Schleswig-Holstein reagieren irritiert auf die jüngste Lockerung der Maskenpflicht durch die Kieler Landesregierung. Denn die Krankenhäuser standen vor wenigen Wochen noch wegen massiver Personalausfälle durch Infektionen mit dem Coronavirus an ihrer Belastungsgrenze. In dieser Phase den Schutz zu verringern, wäre zu früh, heißt es. Deshalb wollen nicht alle die neue Corona-Verordnung ab morgen umsetzen.

Besucher, Handwerker oder andere externe Personen, die eine Klinik betreten wollen, müssen dann schon sehr genau hinsehen, welche Regel in dem jeweiligen Haus gilt. Laut jüngstem Beschluss des Landes soll zwar künftig eine medizinische Maske für den Zutritt ausreichen, doch einige Einrichtungen bestehen per Hausrecht weiterhin darauf, dass FFP2-Masken getragen werden.