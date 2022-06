Kiel. Ein schneller, kostenloser Abstrich aus Nase und Rachen auf dem Supermarktparkplatz oder an der Tankstelle – diese Möglichkeit zum Corona-Bürgertest gehört möglicherweise bald der Vergangenheit an. Die Testverordnung des Bundes läuft in weniger als zwei Wochen aus. Ob sie verlängert wird, ist derzeit noch offen. Unter anderem aus Sicht des Kieler Gesundheitsministeriums haben breit angelegte, anlasslose Tests kaum noch einen Nutzen.

Der Einfluss auf die Sieben-Tage-Inzidenz etwa werde zunehmend unklarer. Positive Schnell- und Selbsttests müssen dem Ministerium zufolge ohnehin durch einen PCR-Test bestätigt werden. „Erst diese werden dann als Neuinfektionen gezählt“, so ein Sprecher. „Bereits jetzt sind die Testungen freiwillig und für die wenigsten Anlässe verpflichtend, sodass die Auswirkung der Bürgertests auf die Inzidenzhöhe schon jetzt nicht mehr die aus dem Winter sein dürfte, als noch ein wesentlich größerer Anteil der Bevölkerung regelmäßig getestet wurde.“

Experten gegen weitere Bürgertests in Schleswig-Holstein

Gleichwohl werden die Neuinfektionen ihm zufolge auch ab dem 1. Juli noch gezählt. „Das Infektionsschutzgesetz gilt. So werden selbstverständlich weiter die Neuinfiziertenzahlen gemeldet und ausgewertet“, sagt er, betont aber auch: „Die reinen Infektionszahlen sind allerdings für mögliche Maßnahmen weniger entscheidend als die Krankheitsschwere und die Belastung des Gesundheitssystems.“

Das stützt Prof. Stephan Ott, Infektiologe und Leiter des Gesundheitsamts im Kreis Rendsburg-Eckernförde. „Die Lage ist momentan so, dass wir bei hohen Inzidenzen und einer sicherlich noch größeren Dunkelziffer dennoch nur verhältnismäßig niedrige Hospitalisierungs- und Todesraten haben“, so Ott. Diese Indikatoren bilden die Belastung des Gesundheitssystems und den Pandemieverlauf ihm zufolge am besten ab.

Als Ursachen nennt er die milden Verläufe einer Infektion mit einer der Omikron-Varianten – „auch für BA.5 werden eher leichte Verläufe erwartet“ – sowie der als durchaus als gut zu bewertende Impfstatus der Bevölkerung „in Verbindung mit der bereits jetzt hohen Durchseuchung“, was er als hybride Immunität bezeichnet. Deshalb sagt Ott: „Ich bin der Meinung, dass wir die umfassenden Testaktivitäten im Rahmen der kostenlosen Bürgertests nicht mehr benötigen.“

Infektiologe: Bei leichten Erkältungs- oder Corona-Symptomen zu Hause bleiben

Er könne zwar das Bedürfnis nach exakten Infektionszahlen nachvollziehen, sie helfen ihm zufolge aktuell aber nicht weiter. In den vergangenen Monaten hätten viele Maßnahmen der Pandemiebekämpfung den Verlauf nicht entscheidend verändert. Kontaktbeschränkungen, Maskenpflicht, Isolation und Quarantäne sowie Bürgertests müssten neu bewertet werden. Die starken Einschränkungen in Schulen und Kitas führten auf der einen Seite „zu starken körperlichen und psychischen Belastungen“ bei Kindern und Jugendlichen, hatten auf der anderen Seite aber „aufgrund aktueller Studien offenbar keinen positiven Effekt auf den Pandemieverlauf“, so Ott.

„Ich halte es nach wie vor für eine Illusion, angesichts der hohen Ansteckungsfähigkeit der Omikron-Variante die Verbreitung des Virus jetzt noch stoppen zu wollen“, stellt er klar. Angesichts der geringen Krankheitsschwere der aktuell verbreiteten Varianten sei das „absolut unverhältnismäßig“. Sinnvoller sei es, wenn alle mit leichten Erkältungs- oder milden Corona-Symptomen wie Geruchs- und Geschmacksverlust zu Hause blieben und Kontakte so weit wie möglich zu meiden.

Ott: Klare Konzepte für vierte und fünfte Impfung nötig

Bei schweren Verläufen sollten Patienten den Hausarzt oder die Klinik aufsuchen, wo dann ein PCR-Test vorgenommen und dessen Ergebnis gemeldet werde. „Damit haben wir eine ausreichende Übersicht über die Covid-Zahlen“, sagt Stephan Ott. Dennoch sei weiter zu empfehlen, für ältere Menschen und jene mit Vorerkrankungen besondere Vorkehrungen zum Eigenschutz zu treffen, etwa FFP2-Masken und die Meidung von Kontakten.

Mit Blick auf die nächsten Monate sagt Ott: „Wir brauchen klare Konzepte für den weiteren Impfzyklus“ – also die vierte und fünfte Impfung, besonders für vulnerable Personen. Das alles stehe jedoch „unter dem Vorbehalt, dass keine neuen Varianten auftreten, die deutlich schwerere Verläufe verursachen. Dies ist momentan auch nicht absehbar.“