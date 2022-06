„Ein Samstagabend am Dienstag in Flensburg: Ihr habt uns ein wahnsinniges Aufwärmkonzert für unsere Geburtstags-Tour geschenkt!“, twitterten die Toten Hosen mittags am Tag nach ihrem Tourauftakt in der Flens-Arena. Keine Frage, die Euphorie in der Halle war 130 Minuten lang mit Händen zu greifen.