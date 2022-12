Die aktuellen Corona-Zahlen für Kiel und Schleswig-Holstein

Es ist knackig kalt in Schleswig-Holstein – und das bleibt auch erstmal so. Zugefrorene Seen locken die ersten Schlittschuhläufer aufs Eis. Doch Vorsicht: Wenn es knackt, wird es richtig gefährlich. Was Sie beachten müssen und wie groß die Chance auf Schnee an den Feiertagen rund um Kiel ist.