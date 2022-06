Warum die US-Marine auf der Ostsee der russischen Marine trotzt

Die USA sind in diesem Jahr so stark wie lange nicht mehr auf der Ostsee präsent. Bis zu sechs große Schiffe sind zwischen Kiel und Helsinki unterwegs. Wie wichtig die Ostsee ist, zeigte sich auch in Kiel. Zur Sicherheitskonferenz reiste extra der Befehlshaber der US Marine aus Washington an.