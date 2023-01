Die aktuellen Corona-Zahlen für Kiel und Schleswig-Holstein

Wegen eines Wasserrohrbruchs in der Vaasastraße in Kiel-Mettenhof ist am Mittwochmorgen der Unterricht am Thor-Heyerdahl-Gymnasium ausgefallen. Auch das benachbarte Förderzentrum Lilli-Nielsen-Schule war davon betroffen. An der Leif-Eriksson-Gemeinschaftsschule konnte teilweise unterrichtet werden.