Die aktuellen Corona-Zahlen für Kiel und Schleswig-Holstein

Wie hoch ist die Inzidenz in den Kreisen und Städten in Schleswig-Holstein? Wie viele Menschen sind wegen Corona im Krankenhaus? Wie hoch ist die Hospitalisierungsinzidenz? Hier informieren wir mit aktuellen Grafiken.

Kiel. Der Inzidenz-Wert gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen dazugekommen sind – berechnet auf 100.000 Einwohner. Bei einem Inzidenz-Wert von 40 kann man also sagen: 40 von 100.000 Einwohnern haben sich in den letzten sieben Tagen mit Corona infiziert.

So wird der Inzidenz-Wert berechnet

Machen wir eine Musterrechnung mit Zahlen für Kiel auf (Stand: 27.04.2021). In den letzten sieben Tagen wurden dort 234 neue Corona-Infektionen gemeldet. Diesen Wert für die 246.794 Einwohner Kiels müssen wir nun anteilig auf 100.000 Einwohner runterrechnen, um einen vergleichbaren Wert zu erhalten. Dazu wird 234 mit 100.000 multipliziert und durch 246.794 geteilt. Das Ergebnis ist 94,8.