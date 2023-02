Die aktuellen Corona-Zahlen für Kiel und Schleswig-Holstein

Corona-Regeln in Kliniken und Pflege in SH: Das müssen Besucher jetzt wissen

Die Corona-Pandemie verliert immer mehr an Bedeutung in Schleswig-Holstein: Ab 1. März stehen auch in Kliniken und Pflegeeinrichtungen Öffnungsschritte bevor. Diese Lockerungen gelten ab kommenden Mittwoch im Städtischen Krankenhaus Kiel, am Uniklinikum, bei Imland sowie in den Service-Häusern der Awo in Kiel.