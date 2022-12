Die aktuellen Corona-Zahlen für Kiel und Schleswig-Holstein

Primark und die Zukunft der Kieler Innenstadt

In Kiel heizen die Gerüchte um eine Schließung der Primark-Filiale die Debatte um die Innenstadt an. Die Rufe nach einer Freigabe des mit Öl verschmutzten Kanals werden lauter. Und in Heiligenhafen flogen in einem Mehrfamilienhaus die ersten Feuerwerkskörper in die Luft. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.