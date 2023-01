Die aktuellen Corona-Zahlen für Kiel und Schleswig-Holstein

Nach Ausschreitungen an Silvester Nach Ausschreitungen an Silvester

Gewalt gegen Einsatzkräfte erlebt die Feuerwehr in Kiel nicht in den Dimensionen wie in der Silvesternacht in Berlin. Aber auch in der Landeshauptstadt nehmen Angriffe auf Feuerwehrleute und Rettungskräfte zu, sagt Thomas Hinz. Der Leiter der Feuerwehr Kiel fordert härteres Durchgreifen der Justiz.