Liebes Dänemark, was sollen die Kontrollen?

Das Ferienhaus in den dänischen Dünen haben wir noch immer irgendwie erreicht. Doch an die Grenzkontrollen mitten in Europa mag man sich dennoch nicht gewöhnen. Ausgerechnet unser Lieblings-Nachbarland, das für seine lockere Art so bekannt und beliebt ist, zeigt sich in dieser Hinsicht ganz schön stur. Es ist nur schwer zu verstehen. Gut, dass die EU jetzt genauer hinschauen will. Mehr dazu in diesem Newsletter, der auch eine traurige Nachricht enthält. Der vermisste Ex-Landrat aus dem Kreis Segeberg ist tot gefunden worden.