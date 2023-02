Die aktuellen Corona-Zahlen für Kiel und Schleswig-Holstein

Das nächste Spiel ist immer ...

... das schwerste. Nach dem Pokal-Rückschlag geht es für den THW Kiel gleich weiter in die Vollen. Mit der Partie gegen Krisen-Klub Kielce beginnt der Gruppenphasen-Endspurt in der Champions League, in der es eine Woche später in Szeged gleich weitergeht. Und was war noch in dieser Woche? Ein umgarnter Nationalspieler, eine Belastungsdebatte, dunkle Wolken über Kielce und eine Pokal-Auslosung - ohne Zebras.