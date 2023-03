﻿Abbau in Kiel: Impfstellen in Schleswig-Holstein schließen Ende März

In Kiel war es unter der Woche nicht zu übersehen: Der Abbau der Impfstellen in Schleswig-Holstein steht an. Die Bilanz nach mehr als zwei Jahren hält hohe Impfzahlen und hohe Kosten bereit.

"Impfzentrum to go": Das Impfzentrum im Nordlicht in Kiel wird zum Monatsende abgebaut, die Utensilien werden eingelagert.

Kiel. „Impfzentrum To Go“ steht auf einer grauen Kiste mit Rollen. Der Inhalt: Technik und andere Utensilien für die Impfkabinen. Es ist ein Dienstag Ende März und die Feuerwehr Kiel ist angerückt, um das Kieler Impfzentrum in der Innenstadt abzubauen und die Räumlichkeiten auszuräumen. Liegen, die Trennwände, Bildschirme: Alles muss raus und wird in ein Lager gefahren. Nach mehr als zwei Jahren sind die Corona-Impfzentren in Schleswig-Holstein ab April Geschichte.

Ein Zeitpunkt, der schon lange feststand und wohl überfällig ist. Denn viel zu tun hatten sie im Kieler Impfzentrum in den vergangenen drei Wochen nicht mehr. Von sechs bis 21 Impfungen am Tag berichtet Leiterin Nadine Bildt – weit entfernt von den Spitzenzeiten, wo in Kiel täglich mehr als 1000 Corona-Impfungen verabreicht wurden.

Seit Jahresbeginn stehen noch sieben Impfstellen im Norden bereit – in Lübeck, Neumünster, Schwarzenbek, Flensburg, Husum, Prisdorf und Kiel. Hans-Joachim Commentz, Pandemie-Beauftragter der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH), nennt aktuelle Zahlen. Landesweit setzten von Januar bis Anfang dieser Woche Impfärzte insgesamt rund 5600 Mal die Spritze an.

Rund 7,5 Millionen Corona-Impfungen in Schleswig-Holstein

Die Nachfrage ist offensichtlich landesweit geschrumpft. Das Ende der Impfstellen – aus Sicht von Commentz folgerichtig: „Die machen nur Sinn, wenn die Zahl der Impfwilligen das Angebot an impfenden Stellen übersteigt. Diese Situation haben wir zunehmend in 2023 nicht mehr“, so der Arzt im Ruhestand.

Den Gesamtüberblick liefert das Land. Demnach wurden zwischen dem 27. Dezember 2020 und dem 28. März 2023 rund 7,5 Millionen Impfungen gegen das Coronavirus in Schleswig-Holstein registriert.

Mehr als jede zweite davon übernahmen die niedergelassenen Praxen, 35 Prozent kamen in den in der Spitze bis zu 28 betriebenen Impfzentren zustande, sechs Prozent haben die mobilen Teams übernommen. Weitere Impfungen gab es in Kliniken, Apotheken und über Betriebsärzte. Mehr als 13 000 Grippeschutz-Pikse wurden in den Impfzentren im vergangenen Herbst und Winter verzeichnet.

Corona in SH: Impfkampagne eine „Gemeinschaftsleistung“

Der Impfbetrieb war dabei auf die Hilfe von viel Personal angewiesen, wie das Ministerium vorrechnet: In Spitzenzeiten haben das Deutsche Rote Kreuz und die Johanniter Unfallhilfe rund 625 Vollzeitstellen vorgehalten. Im Monat Mai 2021 haben zudem 1573 Ärzte einen Dienst in einem der Impfzentren oder mobilen Teams übernommen. Auch das Technische Hilfswerk (THW) war mit 500 Helfern im Einsatz.

Nicht alles lief auf Anhieb gut, sagt auch Commentz: „Zur Buchungsplattform gab es die meisten Beschwerden: schlecht erreichbar, dauerte zu lange, wenn sich die Anforderungen geändert hatten.“ Das sei später besser geworden. Grundsätzlich habe die Zusammenarbeit zwischen Land, Kommunen, Hilfsorganisationen, THW, Bundeswehr und Sicherheitsdiensten sowie der KVSH „vorbildlich geklappt“.

Aus Sicht von Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) war die Impfkampagne „eine Gemeinschaftsleistung, auf die alle Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner stolz sein können“. Durch wirksamen Schutz vor auch schwersten Krankheitsverläufen habe sie dazu beigetragen, Menschenleben zu schützen, das Infektionsgeschehen zu bremsen und das Gesundheitssystem zu entlasten.

Impfkampagne in SH hat etwa 98 Millionen Euro gekostet

Ein womöglich historischer Einsatz – mit immensen Kosten. Fest steht schon jetzt, dass allein zwischen Dezember 2020 und Juni 2022 Gesamtkosten in Höhe von 98 Millionen Euro für die Impfkampagne angefallen sind. Umgerechnet kostete ein Piks im Impfzentrum damit durchschnittlich etwas mehr als 30 Euro – ähnlich wie bei den niedergelassenen Ärzten.

Am Freitag ist im Kieler Impfzentrum Schluss. Trotz umfangreichen Abbaus wird dort bis um 19.15 Uhr geimpft, eine Mini-Impfstelle ist geblieben. Am 1. April wird auch diese verschwunden sein. Und was passiert jetzt mit dem abgebauten Impfzentrum? Es lagert in einer Halle für den Katastrophenschutz – und ist im Notfall schnell wieder einsatzbereit.