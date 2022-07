﻿Corona-Krise in Kiel: Jetzt spricht eine UKSH-Ärztin

Luftbild vom Neubau des UKSH in Kiel. Viele dort beschäftigte Mediziner sind derzeit in Corona-Quarantäne.

Kiel. Stationen geschlossen, Betten gesperrt, OPs verschoben: Die Hilferufe, die in diesen Tagen vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) zu hören sind, zeichnen ein dramatisches Bild. Hunderte Kräfte, darunter viele Pfleger und Ärzte, sind wegen Corona in Quarantäne.

Jetzt spricht eine erfahrene UKSH-Ärztin, die sich wohl während der Kieler Woche mit dem Virus angesteckt hat: über die lange Zeit in der Isolation, ihr schlechtes Gewissen dem Team gegenüber – und ein System, das gerade noch funktioniert, weil es auf einer großen Leistungsbereitschaft der Mediziner aufbaut. Die Kielerin möchte ihren Namen nicht in der Zeitung lesen, aber dafür aus persönlicher Sicht erzählen, wie es ihr als Ärztin im UKSH ergeht.

Ärztin in Kiel: Wäre es nicht Corona, wäre die schon wieder im Dienst

Ab und zu kratzt die Stimme noch ein wenig, letzte Spuren der Infektion. „Wäre es nicht Corona, wäre ich schon längst wieder zur Arbeit gegangen“, sagt die Ärztin fast entschuldigend. Und tatsächlich klingt ein Schuldgefühl durch, wenn sie sagt: „Blöd, wenn man sich bei einem Volksfest mit Corona ansteckt. Das ist ja vermeidbar.“ Nun muss sie noch zu Hause abwarten, bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Oder bis nach dem ersten positiven Schnelltest eine Frist von zehn Tagen abgelaufen ist.

Das erste positive Testergebnis kam vier bis fünf Tage nach einem Konzertbesuch unter freiem Himmel. Die Kielerin hatte Schüttelfrost und andere Grippesymptome bekommen und sofort auf Covid-19 getippt. Ein Einzelfall sei sie nicht – „in meinem Freundeskreis ist gerade fast jeder positiv“, berichtet sie. „Aus meiner Sicht gibt es da auch einen Zusammenhang mit der Kieler Woche.“

Ihr Krankheitsverlauf sei indes mild gewesen. „Drei Tage lag ich wirklich flach“, sagt sie im Rückblick. „Irgendwann kam das schlechte Gewissen dem Team gegenüber. Weil ich weiß, welche Dienste die Kolleginnen und Kollegen übernehmen müssen.“ Denn als Ärztin fühlt sie sich verpflichtet, hält die Zwangspause in der Isolation deshalb nur schwer aus.

Grundproblem ist extremer Personalmangel

Die jüngste Entscheidung des Vorstands, elektive, also verschiebbare, Operationen auf die Warteliste zu setzen, sei richtig: „Das entzerrt und macht für mich die Tage, die ich zu Hause absitzen muss, einfacher zu ertragen.“ Sonst, so betont sie, würden die Kollegen noch mehr am Limit arbeiten.

Grundproblem der Uniklinik sei ein „extremer Personalmangel, der schwer lösbar ist. Der trifft besonders die Pflege und uns Ärzte indirekt“. Weil aufgrund der fehlenden Pflegekräfte Intensivbetten gesperrt werden. Es geht der Medizinerin mit mehreren Jahren Erfahrung am UKSH übrigens nicht darum, ihren Arbeitgeber schlecht dastehen zu lassen.

Bei den Pflegekräften habe sich schon viel getan, da gebe es inzwischen ein Bewusstsein: „Wenn die nicht da sind, läuft der Laden nicht.“ Die Ärzte hingegen stünden nicht so im Fokus der Personaldebatte, berichtet die Kielerin. Die Lage gelte als nicht so extrem. Doch die Entwicklung bewege sich seit Jahren in diese Richtung. So müssten viele Mediziner ständig einspringen, aushelfen – egal, ob Assistenz-, Fach- oder Oberarzt.

„Die Bereitschaft ist auch da, das liegt wohl am Beruf“, glaubt sie. Und deshalb baue das System darauf auf: „Irgendwie klappt es immer. Es wird einfach erwartet, dass Ausfälle kompensiert werden, der Personalausfall weggesteckt wird. Und die meisten Ärzte schaffen das, weil sie eine hohe Eigenverantwortung haben.“

90 Arztstellen an der gesamten Uniklinik stehen auf einer Streichliste

Das gilt auch für die Kielerin selbst: "Von Burnout kann ich nicht sprechen. Ich habe noch keine rote Linie überschritten. Aber dafür habe ich mir ja auch einen solchen Beruf bewusst ausgesucht: Mein Job ist nicht auf eine funktionierende Work-Life-Balance ausgelegt." Ein "falscher Schluss und gefährliches Signal" ist es aus ihrer Sicht aber, wenn dann die hohe Leistungsbereitschaft der Ärzte dazu führt, dass diese noch weiter strapaziert werden soll: 90 Arztstellen an der gesamten Uniklinik stehen auf einer Streichliste.

Einsparungen in dem Bereich empfiehlt jedenfalls ein maßgebliches Gremium im Aufsichtsrat der Kliniken mit Blick auf das betriebswirtschaftliche Defizit. Vor wenigen Wochen war ein Positionspapier der UKSH-Ärzteschaft bekannt geworden, in dem diese die Landesregierung auffordern, sich stärker für ihre Belange einzusetzen. SPD und FDP aus der Opposition hatten daraufhin dringenden Handlungsbedarf angemahnt.

Weniger Stellen heißt zusätzliche Belastung

Die Ärztin findet dazu klare Worte: „Stellenstreichungen in so einer belastenden Zeit, wo alle eher noch mehr gearbeitet haben – so was ist extrem kontraproduktiv und obsolet.“ Aus ihrer Sicht müssten die Stellenschlüssel zumindest auf dem aktuellen Stand bleiben. „So wie es ist, geht es gerade noch. Die Arbeit an sich ist machbar.“ Vorausgesetzt, es droht keine zusätzliche Belastung – „dann bricht dieses Kartenhaus irgendwann zusammen“.