﻿Corona-positive Lehrer ohne Symptome sollen mit Maske unterrichten

Kiel. Lehrkräfte, die positiv auf Corona getestet wurden, aber keine Krankheitssymptome haben, müssen zum Dienst erscheinen und mit Maske unterrichten. Darauf hat das Bildungsministerium am Freitag hingewiesen. Nach Abschaffung der Isolationspflicht in Schleswig-Holstein gelte derselbe Maßstab wie für andere Beschäftigte: Wer krank ist, bleibt zu Hause. Wer positiv getestet, aber dabei nicht krank ist, kann weiter seinen Lebensalltag wahrnehmen, muss aber in den ersten fünf Tagen außerhalb der eigenen vier Wände in Innenräumen eine Maske aufsetzen.

Kritik kam aus der SPD: „Das ist keine Haltung, die eines verantwortungsvollen Dienstherren würdig ist“, sagte der Landtagsabgeordnete Martin Habersaat. „Wider besseres Wissen sollte keine Lehrkraft in den Klassenraum gesungen werden. Die Landesregierung vertritt hier eine Haltung, die aus unserer Sicht auch viele haftungsrechtliche Fragen offen lässt.“

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) widersprach. „Kein Grund zur Panikmache“, sagte sie. „Zumal unsere Lehrkräfte seit Beginn der Pandemie höchst verantwortungsvoll mit dem Virus umgehen.“ Sollte es in einer Klasse vulnerable Schülerinnen oder Schüler geben, werde „selbstverständlich vor Ort immer eine entsprechende Lösung gefunden“.