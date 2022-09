﻿Corona-Regeln ab 1. Oktober: Was gilt in Schleswig-Holstein?

Studie untersucht Antikörper-Verbreitung

An der Universität Lübeck arbeiten Forscherinnen und Forscher um Prof. Jan Rupp an einer Studie zur Erfassung von abgelaufenen Corona-Infektionen und Impftitern (Maß für die Immunität des Körpers gegen eine bestimmte Krankheit nach einer vorausgegangenen Impfung). Ziel ist es, den Anteil von Personen in der Allgemeinbevölkerung mit einem Corona-Antikörper-Nachweis und Hinweisen für eine abgelaufene Infektion zu ermitteln und zu analysieren. Von besonderem Interesse ist auch der Anteil der Bevölkerung, der bislang noch gar keine Antikörper hat, um das Risiko für Erkrankungen bei Auftreten weiterer Infektionswellen abschätzen zu können. Wer an der Studie teilnehmen möchte, kann sich online unter www.homediq.com/covidsh bis Mitte Oktober registrieren. Eingeladen sind alle Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner im Alter von 18 bis 85 Jahren.