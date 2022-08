Wenn am 15. August das neue Schuljahr in Schleswig-Holstein beginnt, wünscht sich Bildungsministerin Karin Prien (CDU) „soviel Normalität wie irgend möglich“ an den Schulen. Durchaus kritisch sieht sie einige Punkte im geplanten neuen Infektionsschutzgesetz – etwa die Regelungen zur Maskenpflicht.

Kiel. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will mit Zuversicht ins neue Schuljahr starten. Wenn am 15. August der Unterricht in Präsenz beginnt, soll an den Schulen wieder „so viel Normalität wie irgend möglich“ herrschen, sagte sie am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in der Theodor-Storm-Schule in Kiel. Sie freue sich besonders, dass Kinder und ihre Familien die Einschulung wieder in gewohnter Form feiern können.

„Normalität gibt den Schülerinnen und Schülern Halt und Sicherheit“, so die Ministerin. Das sei eine wichtige Voraussetzung, um Lernrückstände aus der Corona-Zeit wieder aufholen zu können.