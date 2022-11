﻿Corona-Regeln gelockert: Gewerkschaften sehen Arbeitnehmer unter Druck

Nach Abschaffung der Corona-Isolationspflicht in Schleswig-Holstein ist eine Diskussion ausgebrochen, wer künftig für den Infektionsschutz der Beschäftigten zuständig ist. Gewerkschaften, aber auch die SPD halten der Landesregierung vor, die Verantwortung auf die Betriebe abgewälzt zu haben.

Im Städtischen Krankenhaus Kiel will man die Vorgaben zur nächsten Woche anpassen. Ähnlich ist es an der Uniklinik. Dabei hat manche Pflegekraft ein „ungutes Gefühl“.

Kiel. Wälzt die Landesregierung gerade Verantwortung auf Arbeitgeber und Beschäftigte ab? Seit Donnerstag ist in ganz Schleswig-Holstein die Isolationspflicht außer Kraft gesetzt: Wer positiv auf Corona getestet wurde, aber keine Krankheitssymptome aufweist, muss zwar fünf Tage außerhalb seines eigenen Zuhauses in Innenräumen Maske tragen. In den meisten Fällen darf er oder sie jedoch zur Arbeit gehen. Die schwarz-grüne Landesregierung setzt auf Eigenverantwortung, löst damit unter Beschäftigten aber Unbehagen aus.

Bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Nord spricht man bereits von Risikoverlagerung auf die Arbeitnehmer. „Die Frage ist doch, was man unter Symptomen versteht und ob der Chef einen Schnupfen als Grund akzeptiert, zu Hause zu bleiben“, sagt Verdi-Sprecher Frank Schischefsky. „Überall dort, wo es in den Betrieben keine klaren Strukturen gibt und Arbeitnehmer finanziell abhängig davon sind, wie schnell und wie viel sie arbeiten, besteht jetzt das Risiko, dass Menschen trotz Corona zur Arbeit rennen.“ Und das betreffe vor allem Bereiche, in denen nach Stückzahl bezahlt wird: In der Metall- und Elektroindustrie zum Beispiel, aber auch im Bau- und Transportwesen.

Hoher Druck auch in der Gastronomie

Und in der Gastronomie. „Der Druck auf die Beschäftigten ist ohnehin groß“, sagt Philipp Thom, Geschäftsführer bei der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Schleswig-Holstein Nord. „Vor allem in kleinen Betrieben sehen wir die Neuerung also problematisch. Aber auch mit Grippe sollte man nicht zur Arbeit gehen.“

Besonders groß sei die Belastung seit Jahren in der Pflege, stellt Patricia Drube vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe fest. Symptomfrei, aber mit Corona zur Arbeit „Ich kann jede Pflegekraft verstehen, die dabei ein ungutes Gefühl verspürt“ – zumal Stress am Arbeitsplatz rasch dazu führen könne, die Maske unsachgemäß zu tragen. Drube: „Die Aufhebung der Isolationspflicht ist für das Pflegepersonal keine Ent-, sondern eine Belastung.“

Kieler Zahnärztin: „Bei Symptomen bestehe ich bei meinen Mitarbeiterinnen weiterhin auf einem Test“

Arbeitgeber im Norden bewerten die Neuerung dagegen positiv – auch in Arztpraxen. „Die Landesregierung macht es vollkommen richtig, sich vom Bundestrend abzukoppeln und Richtung Skandinavien zu blicken“, sagt die Kieler Zahnärztin Sabine Bänsch. „Ja, es stimmt schon, dass ich jetzt entscheiden muss, wann meine Mitarbeiterinnen zu Hause bleiben. Aber letztlich musste ich das vorher auch schon.“ Im Übrigen bestehe sie bei Symptomen auf einem Test. „Wir müssen doch wissen, woran wir sind.“

Im Städtischen Krankenhaus Kiel will man die Vorgaben zur nächsten Woche anpassen. Ähnlich ist es an der Uniklinik. „Uns ist selbstverständlich daran gelegen, die neuen Regelungen schnellstmöglich umzusetzen, da uns die Kapazitäten in der aktuellen Krankenversorgung fehlen“, sagt eine Sprecherin.

Handwerk im Norden reagiert auf Neuerung erleichtert

Im Handwerk wird die Entscheidung grundsätzlich erleichtert aufgenommen. „Jetzt müssen nur noch Mitarbeitende zu Hause bleiben, die arbeitsunfähig erkrankt sind“, sagt Christian Maack, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Lübeck. „Und davon gibt es im Herbst und Winter auch ohne Corona genug.“ Wichtig sei in diesem Zusammenhang aber eines: „Nicht jeder Handwerker, der schon aus Selbstschutz mit Maske zum Kunden fährt, darf unter Generalverdacht gestellt werden, Corona-infiziert zu sein. Dann hilft die Regelung unseren Betrieben nicht.“

Die Grünen appellierten am Donnerstag insbesondere an die Arbeitgeber, bloß keinen Druck auszuüben. „Lasst Leute, die krank sind, bitte zu Hause“, sagte Fraktionschef Lasse Petersdotter. Das gelte umso mehr, als viele Betriebe unter Fachkräftemangel litten. Besonders groß sei die Belastung für prekäre Beschäftigungsverhältnisse. „Wer unter hohem ökonomischen Druck steht, lässt sich nicht testen, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, zu Hause bleiben zu müssen.“ Das sei aber nicht beabsichtigt.

Nach Ansicht der SPD-Gesundheitspolitikerin Birte Pauls sollten ausnahmslos alle Infizierten die Möglichkeit erhalten, zu Hause zu bleiben – unabhängig davon, ob sie Symptome haben oder nicht. Die Neuregelung stürze Menschen unnötigerweise in Gewissenskonflikte: „Sie müssen nun arbeitsrechtliche Folgen befürchten, wenn sie ihre Mitmenschen weiter schützen wollen.“

Gesundheits-Staatssekretär Oliver Grundei betonte, dass man einen Schritt zurück in die Normalität gehe. „Das Konfliktpotenzial ist grundsätzlich nicht größer oder kleiner als vor der Pandemie.“ Eine Arbeitsunfähigkeit werde im Regelfall durch ein ärztliches Attest bestätigt. „Die Erfahrungen der Pandemie tragen dazu bei, dass sowohl Betriebe als auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusätzlich sensibilisiert sind und dem Infektionsschutz eine höhere Bedeutung beimessen.“ Zudem gebe es inzwischen erweiterte Möglichkeiten, in Homeoffice auszuweichen.