Renommierte Fachleute haben dem Landtag und der Landesregierung von Schleswig-Holstein empfohlen, sich von weiteren Corona-Regeln zu verabschieden. Corona sei längst mit anderen Viruserkrankungen gleichzusetzen. In der Debatte geht es um Masken und Tests, aber auch um die Isolationspflicht.

Freiwillige Maßnahmen sind okay, wenn es darum geht, sich zum Beispiel mit Atemschutzmasken gegen eine Corona-Infektion zu schützen, sagten Fachleute am Donnerstag im Kieler Landtag. Verpflichtende Regeln von Bund und Ländern sehe man dagegen kritisch.

Namhafte Mediziner fordern, Corona-Regeln in Schleswig-Holstein zu lockern

Kiel. Die Empfehlung der Fachleute fiel eindeutig aus: FFP-Masken sollten aus dem öffentlichen Raum am besten ganz verschwinden. Corona-Tests seien nur noch sinnvoll, wenn Symptome vorliegen. Und bei einer Erkrankung sollte die Absonderung freiwillig erfolgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Namhafte Mediziner haben dem Sozialausschuss und dem Innen- und Rechtsausschuss des Landtags am Donnerstag im Rahmen einer ganztägigen Anhörung empfohlen, die Corona-Schutzmaßnahmen auf ein Minimum zurückzufahren.

Prof. Jan Rupp: Corona ist eine Infektion neben anderen

„Die Fokussierung auf Sars-CoV-2 gefährdet mittlerweile mehr, als dass sie nützt“, sagte Prof. Jan Rupp, Direktor für Infektionsmedizin an der Uniklinik Lübeck. Das Hauptproblem bestehe nicht mehr in der Erkrankung selbst, sondern in der medizinischen Unterversorgung anderer Bereiche. Corona sei jetzt eine Infektion neben anderen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Prof. Helmut Fickenscher: Maskenpflicht in Alten- und Pflegeheimen abschaffen

Rupps UKSH-Kollege aus Kiel, Prof. Helmut Fickenscher, wies darauf hin, dass sich die Situation im Vergleich zu 2020 und 2021 vollkommen verändert habe: Die Impfquote sei hoch, die Genesenenquote ebenso, die Sterblichkeitsquote dagegen mit gerade mal 0,05 Prozent extrem niedrig. In der aktuellen Erkältungswelle dominiere Sars-CoV-2 nicht mehr, und eine neue gefährlichere Erregervariante sei derzeit nicht in Sicht. Kurzum: „Einschränkende Maßnahmen sind nicht mehr verhältnismäßig – auch nicht im öffentlichen Nahverkehr.“

Helmut Fickenscher riet dringend dazu, die Maskenpflicht auch in Gemeinschaftsräumen von Alten- und Pflegeheimen abzuschaffen. Und Krankenhäuser bräuchten keine zusätzlichen staatlichen Verordnungen.

Virologe Hendrik Streeck: Isolationspflicht kann getrost aufgehoben werden

In den Plenarsaal war auch Hendrik Streeck zugeschaltet, Virologe an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Die Isolationspflicht für Infizierte, eines der „schärfsten Schwerter des Gesundheitssystems“ und in der Anfangsphase der Pandemie tatsächlich das wichtigste Mittel gegen die Virus-Ausbreitung, könne getrost aufgehoben werden. „Wir sind schon lange nicht mehr in dieser Phase der Eindämmung.“

Stattdessen setze er bei typischen Atemwegssymptomen auf ein Isolationsgebot und darauf, das Bewusstsein in der Bevölkerung zu schärfen, lieber einmal öfter zu Hause zu bleiben. Wer positiv getestet, aber symptomfrei sei, könne arbeiten gehen – gegebenenfalls mit FFP2-Maske. Massenweise Tests von Klinikpersonal seien nicht zielführend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Corona-Regeln: Nicht alles ist Bundessache

Nicht jeder angesprochene Kritikpunkt ist Ländersache. Die Masken- und Testpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie die Maskenpflicht im Fernverkehr regelt das Bundesinfektionsschutzgesetz.

Dagegen hat Schleswig-Holstein die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr in einer eigenen Corona-Schutzverordnung festgelegt. Und wer positiv auf Corona getestet wurde, ist derzeit per Quarantäne-Landesverordnung zur fünftägigen Isolation verpflichtet; ihm oder ihr wird im Anschluss empfohlen, sich so lange von anderen Menschen fernzuhalten, bis ein Schnelltest negativ ausfällt.

Ein Sprecher des Kieler Gesundheitsministeriums verwies am Donnerstag darauf, dass die Basis für die Quarantäne-Verordnung eine fachliche Empfehlung des Robert-Koch-Instituts sei. Die Gesundheitsminister der Länder, ausdrücklich auch aus Schleswig-Holstein, hätten ihren Bundeskollegen Karl Lauterbach (SPD) gebeten, die Empfehlung umgehend den Erfordernissen anpassen zu lassen. Dies sei bislang nicht erfolgt.

Von der Decken hatte Lauterbach dringend um Anpassung der Isolationspflicht gebeten

"Eine Isolationspflicht macht keinen Sinn mehr", mahnte Schleswig-Holsteins ehemaliger Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). "Statt eine Isolationspflicht brauchen wir ein Isolationsgebot: Wer krank und positiv getestet ist, sollte unbedingt zu Hause bleiben. Mit dieser wissenschaftlichen Einschätzung kann die Landesregierung nun guten Gewissens die Isolationspflicht abschaffen und hier auch bundesweit vorangehen."

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die amtierende Ressortchefin Kerstin von der Decken (CDU) hielt sich bedeckt. „Wir beraten aktuell in der Landesregierung, wie eine landesseitige Lösung sinnvoll umsetzbar ist und wie diese konkret aussehen könnte. Die Expertenanhörung heute im Landtag liefert uns hierbei wertvolle Erkenntnisse und Einschätzungen, die wir in die Beratungen einbeziehen.“ Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen wiederum gehöre zu den milderen Mitteln des Infektionsschutzes.

Die Landesregierung von Schleswig-Holstein halte bisher daran fest, da viele, auch vulnerable Menschen, täglich auf Busse und Bahnen angewiesen seien „und sich dort auf engem Raum begegnen“. Zudem gelte die Regel auch im bundesweiten Fernverkehr. Man überprüfe die Verordnungen fortlaufend. „Eine kurzfristige Änderung erwarte ich zu dieser Regel jedoch nicht“.

Lesen Sie auch

Rechtsexperte Florian Becker: Schleswig-Holstein soll auf regionale Gegebenheiten achten

Scheut Schleswig-Holstein den Alleingang? Der Kieler Rechtsexperte Florian Becker, Professor für öffentliches Recht an der Kieler Uni, sieht das kritisch. „Das Flickenteppich-Argument ruft bei mir kaum noch behandelbare Allergien hervor“, sagte er den Abgeordneten. Er habe es am frühen Morgen noch einmal nachgeschlagen: „Die Ministerpräsidentenkonferenz“ als beschlussfassendes Gremium gebe es „im Grundgesetz nicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Länder sollten vielmehr wieder stärker auf regionale Gegebenheiten achten. Der Virologe Hendrik Streeck hatte am Donnerstag auch darauf hingewiesen, dass die Grundimmunität in Schleswig-Holstein mit 98 Prozent sehr hoch sei. "Warum genießt Sars-CoV-2 also einen anderen Stellenwert als Influenza?"