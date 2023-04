Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind keine generellen Corona-Regeln mehr in Kraft, es kann aber Ausnahmen geben. Was im Umgang mit dem Coronavirus aktuell gilt, erfahren Sie hier.

Kiel. Welche Corona-Regeln gelten aktuell in Schleswig-Holstein? Hier finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Vorgaben.

In ganz Deutschland gelten ab Sonnabend, 8. April 2023, keine bundesweiten Alltagsvorgaben zum Schutz in der Corona-Krise mehr. Damit ist auch die letzte verbliebene Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen vorbei. Das Auslaufen der Corona-Bestimmungen am Freitag (7. April) war von vornherein im Infektionsschutzgesetz vorgesehen.

Auch in einigen anderen Bereichen gibt es künftig keine Krisenregelungen mehr. Die schon weitgehend gelockerten Corona-Regeln für die Einreise nach Deutschland entfallen vollständig. Die Corona-Impfungen gehen ebenfalls von Sonnabend an in die reguläre Gesundheitsversorgung über.

Maskenpflicht in Schleswig-Holstein: Hier galt sie zuletzt noch

Das Tragen von Masken war bis zum 7. April 2023 nur noch in wenigen Bereichen des Lebens in Schleswig-Holstein Pflicht. Geregelt wurde dies durch das Bundesinfektionsschutzgesetz (IfSG).

Besucherinnen und Besuchern von Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, sowie von voll- oder teilstationäre Pflegeeinrichtungen mussten eine Maske tragen.

Eine Maskenpflicht galt zudem für Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher von folgenden Einrichtungen:

Arztpraxen, Zahnarztpraxen, psychotherapeutische Praxen

Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe

Einrichtungen für ambulantes Operieren

Dialyseeinrichtungen

Tageskliniken

Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit den unter den ersten vier Punkten aufgeführten Einrichtungen vergleichbar sind

Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen medizinische Untersuchungen, Präventionsmaßnahmen oder ambulante Behandlungen ausgeführt werden

Rettungsdienste

Die im Bundesinfektionsschutzgesetz vorgesehenen Regeln zum Tragen von Masken für Beschäftigte, Bewohnerinnen und Bewohner von Gesundheitseinrichtungen wurden bereits zum 1. März aufgehoben worden. Die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr gilt seit 1. Januar 2023 nicht mehr. Auch im Fernverkehr wurde die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung aufgehoben – hier ist sie zum 2. Februar 2023 abgeschafft worden. Seit dem 20. Februar 2023 gibt es auch die fünftägige Maskenpflicht für Corona-Infizierte nicht mehr. Zudem sind die weiteren Beschränkungen für Menschen mit positivem Corona-Test weggefallen.

Die im Bundesinfektionsschutzgesetz vorgegebenen Testpflichten etwa in Krankenhäusern endeten zum 1. März 2023.

Die Hygienepläne der jeweiligen Einrichtungen, nach denen diese grundsätzlich situationsbedingt angepasst handeln können, können jedoch weiterhin Corona-Regeln vorsehen.