Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist die Maskenpflicht etwa im Einzelhandel abgeschafft. Auch die meisten anderen Corona-Regeln gelten nicht mehr.

In Schleswig-Holstein sind fast keine Corona-Regeln mehr in Kraft. Was im Umgang mit dem Coronavirus aktuell gilt: Ein Überblick über die wichtigsten Vorgaben.