﻿Aus für die meisten Corona-Teststationen in Schleswig-Holstein

Kiel. Aus für die meisten Teststationen in Schleswig-Holstein: Weil die bundesweite Corona-Testverordnung Ende Februar ausläuft, schließen viele Teststationen im Land ihre Tore. Auch der Anspruch auf einen kostenlosen Bürgertest fällt ab dem 1. März für alle Menschen in Deutschland weg. „Die Bedeutung des Corona-Testangebots in Form von Teststellen hat deutlich abgenommen“, heißt es vom schleswig-holsteinischen Gesundheitsministerium. Das Land schreibt ab März keine Testpflichten mehr vor.

Für den Infektiologen Prof. Stephan Ott ist das „folgerichtig“, weil das Land Corona nun wie jede andere Infektionskrankheit behandelt. Corona-Tests bei asymptomatischen Menschen seien sowieso schon länger umstritten gewesen und „nicht notwendig“, so Ott. Und: „Wer Symptome hat und krank ist, sollte sowieso zu Hause bleiben.“

Zahl der Corona-Teststationen in SH stark gesunken

Die Zahl der Teststationen in Schleswig-Holstein sinkt aufgrund der geringen Nachfrage schon seit Monaten. Waren es zu Spitzenzeiten Anfang 2022 mehr als 900 Teststationen in Schleswig-Holstein, sind es mittlerweile nur noch knapp 200. Davon werden zum 1. März voraussichtlich viele weitere schließen.

„Es ist davon auszugehen, dass extern durchgeführte Tests sich insgesamt wieder zurückverlagern werden zu den Arztpraxen und angeschlossenen Laboren“, schreibt das Gesundheitsministerium. Daneben gebe es weiterhin die Testmöglichkeiten durch Selbsttests.

Laut Ministerium haben viele private Testanbieter ab dem 1. März auch gar keine Berechtigung mehr, gewerbliche Corona-Tests durchzuführen. Das gilt allerdings nicht für Labore, Ärzte und Apotheken. Die Stadt Kiel geht wie der Kreis Rendsburg-Eckernförde von einer zeitnahen Schließung der meisten noch verbliebenen Teststationen aus.

Corona-Tests in Schleswig-Holstein kaum noch gefragt

Das ist auch angesichts der geringen Nachfrage keine Überraschung. Die Testzahlen seien in den vergangenen Wochen und Monaten „stark runtergegangen“, berichtet Dr. Thomas Lorentz, ärztlicher Leiter des Kieler Labors Krause.

Bei seinen Corona-Testmobilen in Schleswig-Holstein hätten sich zu Spitzenzeiten knapp 20 000 Menschen pro Woche per Schnelltest auf Corona testen lassen – in der vergangenen Woche waren es noch rund 1000. Lorentz will seine wenigen übrig gebliebenen Teststellen nach dem 1. März zunächst noch weiter betreiben. Es könne aber gut sein, „dass wir diese auch bald schließen werden“.

Kliniken können weiter einen Corona-Test verlangen

Obwohl eine Testpflicht ab März gesetzlich in keinem Bereich mehr vorgeschrieben ist, kann im Rahmen von individuellen Hygienekonzepten in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen noch nach einem Test verlangt werden.

Beim Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) ist daher noch nicht klar, ob es ab März zu Lockerungen kommt. Sprecher Oliver Grieve teilt lediglich mit, dass die Regeln für Besucherinnen und Besucher „angepasst werden könnten“. Das Städtische Krankenhaus Kiel hebt dagegen die Testpflicht ab dem 1. März auf. Auch für einen Besuch der Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde ist ein negativer Test nicht mehr notwendig.