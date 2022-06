﻿Corona-Test: Wer bezahlen muss und wer nicht

An die kostenfreien Corona-Tests – sogenannte Bürgertests – sind ab sofort Bedingungen geknüpft. Wer dazu in Schleswig-Holstein berechtigt ist und wie man das nachweisen kann.

Kiel. Der kostenlose Corona-Bürgertest für alle ist Geschichte. In den rund 570 registrierten Teststellen und Apotheken in Schleswig-Holstein sind nur noch bestimmte Gruppen zu einem Abstrich berechtigt, den es zum vergünstigten Preis von drei Euro oder komplett gratis gibt. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Ab wann kosten Corona-Tests etwas?

Nach der neuen Corona-Testverordnung des Bundes sind Bürgertests in Schleswig-Holstein ab dem 30. Juni kostenpflichtig. Von der Regelung gibt es aber Ausnahmen.

Für wen bleiben Corona-Tests vollständig kostenlos?

Weiterhin nichts muss für Kinder bis zu ihrem fünften Geburtstag bezahlt werden. Auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus impfen lassen können, bleiben laut Bundesgesundheitsministerium berechtigt. Dazu zählen zum Beispiel Frauen in den ersten drei Monaten ihrer Schwangerschaft. Auch für Impfstoffstudien-Teilnehmer bleibt der Test kostenlos, ebenso für stationär oder ambulant Pflegebedürftige und deren Besucher sowie pflegende Angehörige. Zudem muss nichts bezahlt werden, wenn im gleichen Haushalt jemand nachweislich infiziert ist. Eine weitere Ausnahme wird für Menschen mit Behinderung gemacht, denen nach Sozialgesetzbuch ein persönliches Budget gewährt wird.

Für wen sind Corona-Tests kostenpflichtig?

Anspruch auf einen vom Bund bezuschussten Test haben alle, die am gleichen Tag etwa Konzerte, Theatervorstellungen oder Feste besuchen wollen, die drinnen stattfinden. Außerdem alle, deren Corona-Warn-App ein erhöhtes Risiko anzeigt. Auch wer Kontakt zu Menschen über 60 Jahre oder andere Corona-Risikogruppen haben will, gehört dazu. Fällig wird aber ein Eigenanteil von drei Euro. Wer nichts davon nachweisen kann, muss den Test komplett aus eigener Tasche bezahlen. An den Stationen vom Labor Dr. Krause zum Beispiel fallen laut Geschäftsführer Thomas Lorentz zehn Euro für Selbstzahler an.

Wie sollen die Ansprüche nachgewiesen werden?

Vorgelegt werden sollen etwa ärztliche Zeugnisse, Testergebnisse und Personalausweise. Bei Besuchern von Pflegeheimen wird es kompliziert: Sie müssen sich zunächst von der Einrichtung schriftlich bestätigen lassen, dass sie zu einer dort betreuten Person wollen. Dafür stellt das Ministerium ein Formular zum Ausdrucken im Internet bereit, das von den Teststellen anerkannt werden soll. Bei Drei-Euro-Tests, etwa für Abendveranstaltungen, reicht eine Selbstauskunft, für die in den Teststellen Listen ausliegen sollen.

Wie wird Betrug verhindert?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) räumt ein, dass Betrug möglich sei. Allerdings müssten die Teststellen nun dokumentieren, weshalb ein Test durchgeführt wurde. Über Stichproben sei es dann möglich, dies nachzuprüfen und so Missbrauch vorzubeugen, betonte der Minister.

Bricht jetzt die Nachfrage zusammen?

Wie sich die Nachfrage nach Corona-Schnelltests nun entwickelt, bleibt abzuwarten. Für das falsche Signal hält Testzentrum-Betreiber Sven Holtorf aus Kiel-Friedrichsort die Änderung bei den Bürgertest-Regeln und der Honorierung. „Wenn Stationen dadurch weniger testen, wird sich das betriebswirtschaftlich nicht mehr rechnen. Es wird immer knapper. Wir warten die Entwicklung nun zwei bis drei Wochen ab.“ Am Donnerstag blieb die Nachfrage zunächst noch stabil. „Die meisten unserer Kunden haben ohnehin einen Anspruch“, so Holtorf.

Wie geht es mit der Testinfrastruktur in Schleswig-Holstein weiter?

Fest steht für Thomas Lorentz vom Labor Dr. Krause: „Wir werden erst einmal weitermachen. So lange uns die Patienten brauchen, bleiben wir mit unseren Stationen vor Ort.“ Axel Strehlitz von „Corona Freepass“ gibt sich zurückhaltender: „Wenn es kostendeckend zu betreiben ist, bleibt das Angebot.“ Er will ab Mitte Juli seine Test-Kits ohne zusätzliche Kosten umstellen auf eine Art „Bürgertest plus“: ein Antigen-Schnelltest, der gleichzeitig auch eine Influenza aufdeckt, also das Grippevirus.

Gibt es Alternativen?

Laut Experten ja. Infektionsmediziner aus Schleswig-Holstein halten das anlasslose Testen inzwischen für überflüssig, weil die Verbreitung der hochansteckenden Variante BA.5 ohnehin nicht aufgehalten werden könne. Wer wolle, könne auch auf die für nicht einmal zwei Euro im Handel erhältlichen Selbsttests zurückgreifen, sagt Prof. Helmut Fickenscher von der Uni Kiel. Darauf, dass diese Tests die neuen Virusvarianten schlechter erkennen würden, „gibt es keine Hinweise“, so der Infektiologe. Tests sind Prof. Stephan Ott, Leiter des Gesundheitsamts im Kreis Rendsburg-Eckernförde, zufolge nur noch bei starken Symptomen nötig – und dann gleich beim Arzt oder in der Klinik. „Die Bürgertests wären somit nicht mehr notwendig.“

