Die Notaufnahme des Kieler Uniklinikums gilt in der Region als „Rettungsanker“ – doch auch der ist inzwischen in Not, sagt UKSH-Sprecher Oliver Grieve: „Wir müssen sie zwischendurch für ein bis zwei Stunden abmelden“, Rettungsdienste weichen dann in die Region aus. Das sind die Hintergründe.

Überfüllte Notaufnahme am UKSH in Kiel: Jetzt wird sie stundenweise abgemeldet.

Kiel. Die Corona-Lage in Kiel spitzt sich weiter zu: Wegen Überlastung muss das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) die Interdisziplinäre Notaufnahme (INA) „zwischendurch für ein bis zwei Stunden abmelden“, berichtet UKSH-Sprecher Oliver Grieve. Die Folge: Rettungsdienste weichen in andere Krankenhäuser der Region aus. In der aktuellen Notlage komme das „alle paar Tage“ vor. Die Abmeldung kommt einer Teilschließung gleich. Denn: „Es gibt Ausnahmen“, betont Grieve. „Der Schockraum ist immer offen, auch wenn die Notaufnahme abgemeldet ist. Patienten, die kritisch sind, werden immer aufgenommen.“

Auch viele niedergelassene Ärzte betroffen – das verschärft Lage in Kiel

Im Normalzustand sei die größte Notaufnahme der Region rund um die Uhr geöffnet, erklärt der UKSH-Sprecher. Dass der „Rettungsanker“ selbst nun in Not ist, hat mehrere Gründe. Zum einen sei die Zahl der UKSH-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Corona-Quarantäne auf inzwischen rund 600 Betroffene angewachsen, so Grieve – noch einmal hundert mehr als Anfang der Woche. Hinzu komme, dass auch andere Krankenhäuser überlastet seien. Grieve: „Erschwerend wirkt sich aus, dass auch viele niedergelassenen Ärzte inzwischen durch Quarantänefälle betroffen sind. Die Patienten gehen dann in die Notaufnahmen.“

Jens Lassen vom Hausärzteverband Schleswig-Holstein weiß von den Problemen im Praxisbetrieb: „Ich habe von Praxen aus dem Kieler Umfeld gehört, die ihren Betrieb kaum aufrechterhalten konnten.“ Landesweit müssten Arztpraxen ihr Angebot teilweise einschränken: „Das ist ein relevantes Problem.“ Auch die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) bestätigt eine „tendenziell angespannte Lage in den Praxen“, so Delf Kröger von der KVSH.

Städtisches in Kiel hoff auf Entspannung ab Mitte der Woche

Angespannt ist die Lage nach wie vor auch im Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK), berichtet Sprecherin Birgitt Schütze-Merkel. Deshalb gebe es weiterhin keine elektiven Eingriffe, nur notwendige Operationen. Einige Stationen sind demnach mit reduzierter Bettenanzahl in Betrieb oder auch vereinzelt geschlossen. Über die Zentrale Notaufnahme kämen neben den regulären Notfällen noch immer, auch ambulant, Patienten mit Covid-19-Infektionen. Schütze-Merkel betont: „Die Notfallversorgung ist aber gesichert und findet uneingeschränkt statt.“ Aktuell werden 46 Patienten mit oder wegen Corona stationär im SKK behandelt, davon einer intensivmedizinisch.

Landesweit wurden (Stand 7. Juli) 469 Corona-Patienten stationär behandelt. Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 9,69. Während in der Landeshauptstadt die Sieben-Tages-Inzidenz unter 1000 gesunken ist (875,6), lag sie in den Kreisen Plön (1374,1), Rendsburg-Eckernförde (1250,8) und Segeberg (1171,9) weiterhin deutlich darüber.