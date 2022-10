﻿Corona-Mutation Cerberus: Das sagen Experten aus SH zur „Höllenhund-Variante“

Eine neue Corona-Variante breitet sich international und vor allem im Süden Deutschlands aus. Es handelt sich dabei um die Mutation BQ.1.1, die auch „Cerberus“ und „Höllenhund-Variante“ genannt wird. Experten aus Schleswig-Holstein melden dazu nun erste Erkenntnisse. Demnach könnte es offenbar auch zu bislang unbekannten Symptomen kommen.

Kiel. Die aktuelle Corona-Welle ebbt ab. In Schleswig-Holstein sanken die Inzidenzen zuletzt in allen Kreisen. Doch die nächste, womöglich noch ansteckendere Virusmutation breitet sich bereits international und auch im Süden Deutschlands aus. Als „Höllenhund-Variante“ tritt die jüngst unter dem Namen „Cerberus“ bekannt gewordene BA.5-Untervariante (BQ.1.1) in Ländern wie Nigeria und England, aber auch in Dänemark auf. In Schleswig-Holstein wurde sie nach Angaben des Kieler UKSH-Experten Prof. Helmut Fickenscher bis Wochenanfang nicht nachgewiesen.

Cerberus – in der griechischen Mythologie bewacht der gleichnamige mehrköpfige Höllenhund den Eingang zur Unterwelt – verheißt Unheil. Gilt das auch für die neue Corona-Sublinie, die Ende September erstmals in Deutschland aufgetaucht ist?