﻿Corona-Zahlen in Kiel schnellen hoch: Kieler-Woche-Effekt oder Sommerwelle?

Innerhalb von zwei Wochen ist die Inzidenz in Kiel sprunghaft angestiegen – liegt das nur an der Corona-Sommerwelle, oder kam verstärkend ein Kieler-Woche-Effekt hinzu? Das sagt die Stadt dazu.

Immer mehr Corona-Tests in Kiel zeigen zwei Striche an. Doch woran liegt es, dass sich mehr Menschen aktuell mit dem Coronavirus infizieren?

Kiel. Drei Tage nach dem Ende der Kieler Woche spitzt sich die Corona-Lage wieder zu. Während die Landeshauptstadt vor zwei Wochen noch bei einer Inzidenz von 704,0 lag, ist sie nun auf 1293,6 gesprungen. Das ist der zweithöchste Wert in Schleswig-Holstein – die Spitzenposition hat zurzeit der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit 1311,7 inne. Landesweit liegt die Inzidenz bei 894,9 –vor der Kieler Woche betrug sie 732,8.

Und es könnte noch dicker kommen: Betreiber von Corona-Testzentren bestätigen eine hohe Steigerung beim Anteil der positiven PCR-Testergebnisse, die Rede ist von 80 Prozent Trefferquote in der Landeshauptstadt, so Labormediziner Thomas Lorentz vom Labor Dr. Krause: „Die Zahl der positiven Tests erreicht Rekordwerte. Das könnte ein Effekt der Kieler Woche sein.“

Dr. Thomas Lorentz meldet Rekordwerte bei positiven Corona-Tests. © Quelle: Frank Peter

Hat die Kieler Woche zu einer schnelleren Verbreitung des Coronavirus beigetragen?

Auch die Stadtverwaltung Kiel beobachtet die Entwicklung. Pressesprecherin Kerstin Graupner sagt: "Nach den Erfahrungen in der Stadt Neumünster mit der Holstenköste werden sich auch in Kiel Menschen während der Kieler Woche mit dem Coronavirus infiziert haben. Wir können nicht ausschließen, dass das Treiben auf der Kieler Woche zu einer schnelleren Verbreitung des Virus beigetragen hat."

Zugleich wiegelte sie ab: Es handele sich aber um einen bundesweiten Trend, die sogenannte Sommerwelle, die überall auch ohne Festivitäten für hohe Inzidenzen sorge.

Krankenhäuser in Kiel beklagen hohen Krankenstand durch Covid-Fälle

Die Kliniken in Kiel schätzen die Situation zurzeit noch unterschiedlich ein. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) spricht von einer leicht steigenden Tendenz. Derzeit seien 228 Mitarbeiter wegen Corona in Quarantäne.

Das Städtische Krankenhaus Kiel hat dagegen mit einem sehr hohen Krankenstand bei Personal im ärztlichen, pflegerischen Bereich und in der Verwaltung zu kämpfen, auch durch Covid-Fälle. Sprecherin Birgitt Schütze-Merkel berichtet: „Bis zu einer gewissen Grenze ist es dem Städtischen möglich, Mitarbeiter in der Patientenversorgung dort einzusetzen, wo andere krankheitsbedingt ausgefallen sind und die Versorgung damit sicherzustellen. Diese Möglichkeiten werden zurzeit bis an die Grenzen belastet. Wir hoffen, dass sich die aktuell angespannte Lage in den nächsten zwei Wochen wieder etwas normalisiert.“

Stromversorger haben mehr Corona-Fälle, sind dadurch aber nicht eingeschränkt

Relativ entspannt stellt sich gegenwärtig noch die Lage in der Wirtschaft dar. Die Stadtwerke Kiel etwa melden aktuell keine Einschränkungen in den Arbeitsabläufen, beobachten die Entwicklung aber „intensiv“. „Wir nehmen wahr, dass insbesondere nach der Kieler Woche die Fälle in der Belegschaft deutlich zugenommen haben“, sagt Unternehmenssprecher Sönke Schuster.

Beim Energieunternehmen Hansewerk heißt es, im Vergleich zum Jahresanfang habe sich die Situation sogar entspannt, aktuell gebe es lediglich „leichte Einschränkungen“. Auch die Förde Sparkasse verzeichnet steigende Infektionszahlen. Derzeit gebe es jedoch kein Indiz dafür, „dass wir in eine kritische Situation eintreten“.

Corona-Regeln in Schleswig-Holstein: Änderungsforderungen werden laut

Doch das Bild kann sich schnell ändern. „Gerade in der Urlaubszeit wiegen Personalausfälle besonders schwer“, heißt es beim Arbeitgeberverband UV-Nord. Der Wunsch der Wirtschaft an die Politik, so UV-Nord-Hauptgeschäftsführer Michael Thomas Fröhlich, sei es, „nicht weiter abzuwarten, sondern anzupacken“.

Prof. Stephan Ott, Infektiologe und Leiter des Gesundheitsamts im Kreis Rendsburg-Eckernförde, fordert, die derzeitigen Isolationsmaßnahmen zu überdenken. Da das Virus so hochansteckend sei, griffen die aktuellen Maßnahmen nicht mehr.

„Ich spreche mich erneut dafür aus, die Isolationsmaßnahmen kurzfristig einzustellen“, sagt er. Sie kosteten die Volkswirtschaft unter anderem durch den Arbeitsausfall Milliarden an Euro. Außerdem „hält sich ohnehin nur noch ein Teil der Bevölkerung“ an die Vorschriften.

Von Rieke Beckwermert und Ulrich Metschies