﻿Corona-Zahlen steigen: Katerstimmung nach der Kieler Woche

Drei Tage nach dem Ende der Kieler Woche ist die Nachfrage nach Corona-Tests in Kiel groß – die Anzahl positiver Ergebnisse auch: So berichtet Thomas Lorentz vom Labor Dr. Krause von aktuell außergewöhnlich vielen Fällen in Kiel. Sehen die Betreiber der Testzentren einen Zusammenhang mit der Festwoche?

Die Coronawelle schwappt in die Testzentren wie hier in der Eggerstedtstraße. Mehr als eine Stunde Wartezeit musste man mitbringen.

Kiel. Mit stark geröteten Augen verlässt ein junger Mann am Dienstagmittag ein Corona-Testzentrum in der Kieler Innenstadt. Eine Stunde habe er auf den Abstrich gewartet, sagt er. In einer langen Schlange warten Dutzende noch auf ihren Test. Es wird gehustet, nahezu jeder der Wartenden trägt Maske. Es wirkt wie das böse Erwachsen nach einer Woche Partystimmung: Drei Tage nach dem Ende der Kieler Woche mit rund drei Millionen Gästen melden die Betreiber von Corona-Teststationen eine stark steigende Anzahl von Corona-positiven Tests: „Wir hatten vergangene Woche eine Positiv-Rate v0n 80 Prozent bei den PCR-Tests. Die positiven Tests erreichen Rekordwerte – und Kiel ist dabei führend“, sagt Thomas Lorentz, Geschäftsführer des Labors Dr. Krause.

Labormediziner: „Anstieg könnte Effekt der Kieler Woche sein“

Der Labormediziner betreibt mehrere Testzentren in der Landeshauptstadt, unter anderem am Citti Park, Bootshafen, in Gaarden und Mettenhof, und nahm nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche rund 10000 PCR-Tests und gut 6000 Antigen-Schnelltests vor. Die Trefferquote bei PCR-Tests kann deutlich höher liegen, da diese in der Regel zur Bestätigung einer Corona-Infektion nach einem bereits positiven Schnelltest gemacht werden.

Der Betreiber des Testzentrums im Kieler Sophienhof, Axel Strehlitz („Corona Freepass“), nahm vergangene Woche insgesamt 727 Schnelltests vor. Dabei habe die Positiv-Rate bei 7,5 Prozent gelegen – im Vergleich zur Vorwoche eine signifikante Zunahme (665 Tests, davon 4,6 Prozent positiv). Im Januar dieses Jahres habe er weitaus mehr getestet (2681) und eine weitaus niedrigere Rate (1,19 Prozent) an bestätigten Corona-Fällen gehabt. „Das bedeutet, dass sich die Positivität vervielfacht hat.“

Testzentrum-Betreiber in Kiel-Friedrichsort: „Wurden überrannt“

Nach Abschluss von Segelwettbewerben, Konzerten und Partys ist offenbar die Sorge vor einer Ansteckung mit dem Virus groß. Denn auch die Nachfrage nach Tests ist stark angestiegen, bestätigt der Mediziner Sven Holtorf vom Covid-Testzentrum in Kiel-Friedrichsort: „Anfang dieser Woche sind wir überrannt worden, bereits im Lauf der Kieler Woche hat sich die Zahl der Tests in unserer kleinen Station verdoppelt – von 50 auf weit über 100.“ Die Quote der positiven Testergebnisse liege zwischen 30 und 40 Prozent, so Holtorf: „Das ist sehr viel, normal sind acht bis zwölf Prozent.“ Sind das die gesundheitlichen Nachwirkungen der Festwoche? Holtorf meint: „Davon ist auszugehen.“ Gleichwohl würden im ganzen Bundesland steigende Inzidenzen festgestellt, gibt Holtorf zu bedenken.

Landesweit lag die Inzidenz zuletzt bei 895, hinzu kamen rund 7000 neue Fälle. In sechs Landkreisen und kreisfreien Städten liegt die Inzidenz jetzt bei über 1000, in Kiel bei 1294 – die zweithöchste im Land nach dem Kreis Rendsburg-Eckernförde (1311).

In den Kliniken ist die Lage nach wie vor angespannt. Das bestätigt die Sprecherin des Städtischen Krankenhauses Kiel, Birgitt Schütze-Merkel, die von einer „Belastung bis an die Grenzen“ spricht.

Corona im UKSH: Steigende Tendenz bei Patienten und Mitarbeitenden

Im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) werden einer Sprecherin zufolge aktuell 43 Patientinnen und Patienten, die sich mit Sars-CoV-2 infiziert haben, behandelt – 20 am Campus Kiel (zwei von ihnen intensivmedizinisch) und 23 in Lübeck (eine Person davon intensivmedizinisch). Insgesamt 228 Kräfte seien derzeit in Quarantäne, so die Sprecherin. Sie ergänzt: „Die vergangenen Wochen zeigen eine leichte Tendenz nach oben – sowohl bei Patientinnen und Patienten als auch bei den Mitarbeitenden“.

Auch in Kieler Senioren-Einrichtungen gibt es aktuell nach Angaben der Stadtverwaltung viele Covid-Einzelfälle und einige Ausbrüche – ein Ausbruch wird ab zwei Fällen gezählt. Insgesamt 15 Wohneinrichtungen – Pflegeheime und Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe – sind demnach betroffen. Dabei sind laut Stadtsprecherin Kerstin Graupner zehn kleine Ausbrüche in einzelnen Einrichtungen aufgetreten. Auch zwei ambulante Pflege-Dienste seien betroffen.

Gerwin Stöcken: „Mussten keine Notbremse ziehen“

Kiels Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken (SPD) bleibt bei seiner Einschätzung, dass es richtig war, die Kieler Woche ohne Einschränkungen zu feiern: „Unseren Beobachtungen nach hat sich die weit überwiegende Anzahl der Besucher umsichtig und vorsichtig verhalten. Die Krankheitsverläufe sind alles in allem mild, so dass wir keine Notbremse in Erwägung ziehen mussten.“ Für die psychische Gesundheit – vor allem auch die der jungen Menschen – sei es wichtig gewesen, wieder einmal gemeinsam unbeschwert zu feiern.