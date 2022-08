Corona zwischen Kreuzfahrt und Impfkampagne

Die Corona-Sommerwelle ist gerade erst überstanden, in den Schulen steht schon die nächste Impfkampagne vor der Tür, doch in Kiel startet trotzdem erstmals wieder eine Kreuzfahrt, an der auch Ungeimpfte teilnehmen können. Wie das möglich ist, erfahren Sie im Newsletter, in dem es auch um schlagende Verbindungen und den Schmiss eines Justiz-Staatssekretärs geht.

irgendwie sehnen wir uns nach mehr als zwei Jahren im Pandemie-Modus ja alle nach ein bisschen Normalität. Die Kreuzfahrtreedereien bedienen diesen Wunsch offenbar gern und lockern nach und nach immer mehr Corona-Beschränkungen. Das geht so weit, dass ab 14. September erstmals wieder ein Schiff in Kiel auf die Reise geht, das auch ungeimpfte Passagiere an Bord nimmt. Allerdings: Noch ist das alles eine Ausnahme. Denn mit dabei ist auch die Kelly Family, die während der Reise Konzerte gibt und wohl mehrheitlich den Status „ungeimpft“ hat. Da kann man den Passagieren schlecht etwas anderes vorschreiben. Nun ja, selbst der Kieler Virologe Prof. Helmut Fickenscher sieht darin kein großes Problem mehr. Wer sich nicht impfen lässt, wisse inzwischen, auf welches Risiko er sich einlässt.

Zu glauben, dass die Pandemie damit mehr oder weniger überwunden ist, wäre allerdings verfrüht. Während auf der Kreuzfahrt ungeimpfte Fans zur Musik der Kelly Familiy feiern (was selbst im geimpften Zustand nicht jedermanns Geschmack ist), läuft an den schleswig-holsteinischen Schulen die nächste Impfkampagne. Das Angebot richtet sich erstmals auch Schülerinnen und Schüler unter 12 Jahren. Schleswig-Holstein ist hier ohnehin schon Vorreiter. Bei den 12- bis 17-Jährigen hat das Land laut Bildungsministerium mit 88 Prozent bei der Grundimmunisierung und mit 47,1 Prozent bei den Boosterimpfungen bundesweit mit Abstand die höchsten Impfquoten. Auch bei den 5- bis 11-jährigen Kindern ist die Quote mit 31,1 Prozent bei den Erstimpfungen bundesweit die höchste.

Bis vor wenigen Wochen war der Name des neuen Justiz-Staatssekretärs Otto Carstens landespolitisch kaum bekannt. Dass inzwischen jeder über ihn spricht, wird dem CDU-Politiker allerdings kaum gefallen. Zuerst war es der Vorwurf, dass er bei seiner Doktorarbeit womöglich abgeschrieben hat. Dann kamen umstrittene Äußerungen im Wahlkampf dazu. Aktuell geht es um seine Mitgliedschaft in schlagenden Studentenverbindungen in Hamburg und Innsbruck - wo er auch seine Doktorarbeit ablieferte. Carstens selbst steht dazu. Ja, er habe Mensuren gefochten und einen Schmiss, erklärte er meinem Kollegen Christian Hiersemenzel. Und ja, er finde Traditionen sehr gut. Im Landeshaus brodelt es nun. Die SPD ist entsetzt - und darf das als Opposition auch gern sein. Den Grünen kann es eigentlich auch nicht gefallen - sie können es als Koalitionspartner nur nicht so richtig sagen. Zumindest auf dem politischen Parkett wird also weiter gefochten. Wenigstens fließt dabei kein Blut.

