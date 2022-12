Coronaverordnung im Norden ohne Maskenpflicht in ÖPNV

Die schwarz-grüne Landesregierung in Schleswig-Holstein hat eine neue, vom 1. Januar an geltende, Coronaverordnung ohne Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr beschlossen.

Kiel (dpa/lno). Die schwarz-grüne Landesregierung in Schleswig-Holstein hat eine neue, vom 1. Januar an geltende, Coronaverordnung ohne Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr beschlossen. Die Verordnung gilt bis zum 7. April, wie die Landesregierung am Dienstag mitteilte. Das Kabinett hatte sich nach einer Expertenanhörung am 12. Dezember auf die Änderung verständigt.

Die Landesregierung setzt vor dem Hintergrund des Infektionsgeschehens künftig auf Freiwilligkeit. «Wir gehen den Weg Richtung Normalität kontinuierlich weiter», hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach der Anhörung gesagt. Dies sei auch die Empfehlung der Experten gewesen.

In Bayern und Sachsen-Anhalt ist die Maskenpflicht im Nahverkehr bereits aufgehoben worden. In den Nachbarländern Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen müssen Fahrgäste weiter Schutzmasken tragen.

