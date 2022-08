Wie wirkt sich Covid in der Schwangerschaft aus, und zu welchem Zeitpunkt ist das Corona Risiko bei Schwangeren am größten? Diese Fragen beantworten Forscher und Forscherinnen aus den Universitätskliniken in Kiel und Dresden. Sie haben in über zwei Jahren Corona-Pandemie Daten von 7000 Schwangeren aus bundesweit 130 Kliniken ausgewertet.

