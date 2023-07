Angelina Kirsch: Gesichtslähmung bei Curvy-Model - Wie es jetzt weitergeht

Neumünster. Es fing mit einer nahezu tauben Zunge und Geschmacksverlust am Montag an. Mittlerweile ist die gesamte linke Gesichtshälfte des Curvy Models Angelina Kirsch aus Neumünster gelähmt. Die 35-Jährige „The-Taste“-Moderatorin suchte daraufhin sofort das Krankenhaus auf. Es wurde eine plötzlich auftretende, einseitige periphere Gesichtsnervenlähmung bei Model Angelina Kirsch diagnostiziert.

„Kauen ist sehr anstrengend, trinken geht nur mit dem Strohhalm“, sagt die Neumünsteranerin den Fans auf ihrem Instagram-Kanal (angelina.kirsch). Ein Interview gibt sie zu dem Thema nicht, sie äußert sich aber ausführlich auf Instagram. Das Sprechen falle dem Curvy-Model Angelina Kirsch aktuell schwerer. „Aber Übung macht den Meister und da muss schon ein bisschen mehr passieren, dass ich den Mund halte“, scherzt sie. Angelina Kirsch kann die linke Augenbraue nicht hochziehen und ihr Auge nicht vollständig schließen. Schlafen kann sie aber gut, sie nutzt eine Augensalbe und drückt sich dann das Lid ein wenig mit der Hand zu, erzählt Angelina Kirsch in gewohnt fröhlicher Art. „Ich habe keine Schmerzen, mir ist nicht schwindelig, ich bin voller Tatendrang“.

Woher kommt die Gesichtslähmung bei Angelina Kirsch?

Warum die Lähmung im Gesicht bei Angelina Kirsch aktuell auftritt, ist noch unklar. Zunächst war sie im Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster. Dort wurden Nerventests durchgeführt. Ein Schlaganfall und die Muskelerkrankung Multiple Sklerose (MMS) bei Angelina Kirsch konnten recht schnell ausgeschlossen werden. „Davor hatte ich keine Angst. Ich bin körperlich ansonsten fit“, sagt „The-Taste“-Moderatorin und Model Kirsch.

Weil das Curvy-Model Angelina Kirsch aber die konkrete Ursache herausfinden möchte, ist sie in die Uniklinik nach Kiel gefahren. Dort werden an Kirsch Tests durchgeführt, um eine Borreliose oder ein Herpesvirus auszuschließen. Die Ergebnisse soll das Model Angelina Kirsch am Freitag bekommen.

#mondayvibes: Angelina Kirsch auf Instagram zur Lähmung

In einem Posting von Angelina Kirsch auf Instagram berichtet das Curvy-Model über ihre Lähmung im Gesicht – „#mondayvibes Typischer Pech-Montag für mich“:

So wird die Gesichtslähmung von Angelina Kirsch in Kiel behandelt

Zur Behandlung der Gesichtslähmung von Angelina Kirsch muss sie nun zehn Tage lang hoch dosiertes Kortison nehmen, das sie bisher gut vertrage. „Danach gibt es dann eine gezielte Gesichtsgymnastik“, sagt sie. Wie lange die Lähmung bei Angelina Kirsch andauern wird, ist unklar. Die Ärzte sagten, die Lähmung im Gesicht könne vier bis sechs Wochen andauern, manchmal bleibe eine Gesichtslähmung aber auch Monate. Sorgen, dass es nicht wieder weggeht, mache sie sich aber erst einmal nicht: „Die Ärzte sind sehr zuversichtlich, dass alles wieder gut wird, und ich bin es auch.“

Ein Follower von Angelina Kirsch wollte wissen, ob sie sich Botox oder Filler spritzt, die Lähmungen im Gesicht des Curvy-Models möglicherweise davon kommen. „Nein, ich habe beides nicht“, sagt sie. Die Grundspannung in ihren Augenbrauen habe sie sich antrainiert. Rechts funktioniere das auch noch, links nicht mehr – was der Beweis sei, dass Angelina Kirsch kein Botox nutze. Aber sie habe sich schon einen Make-up-Trick ausgetüftelt, um die Asymmetrie der Augenbrauen ein wenig auszugleichen.

Angelina Kirsch im Gesicht gelähmt: Lächeln geht nur halbseitig, sprechen fällt schwerer, erzählt Angelina Kirsch ihren Fans in ihrer Instagram-Story. © Quelle: Angelina Kirsch/Instagram

Angelina Kirsch: Beeinträchtigung beim Model-Job?

Für ein Model hat so eine Gesichtslähmung auch Auswirkungen auf den Job. Ist die Lähmung nun auch für sie eine Beeinträchtigung im Model-Job? Angelina Kirsch sagt: „Bisher musste ich aber keine Termine absagen, ich habe derzeit keine vor der Kamera. Ich arbeite aber weiter und habe sogar eine Vertonung gemacht“

Angelina Kirsch, die Kleidergröße 42 / 44 trägt, hat sich als Curvy-Model in der Branche etabliert. Angelina Kirsch wurde unter anderem für Kampagnen der Modemarken Adler, Bonprix, C&A, H&M, Ulla Popken und Zalando gebucht, ist aber auch weltweit auf Modeschauen in Madrid, Mailand und Berlin auf dem Laufsteg aktiv. Zudem moderiert Angelina Kirsch „The Taste“, die Kochshow. Zur Welt gekommen sind sie, Angelina Kirsch und ihre Schwester, ihre Zwillingsschwester, in Neumünster. In Neumünster ist das Model Angelina Kirsch auch zur Schule gegangen. Aufgewachsen ist sie im Stadtteil Wittorf.

