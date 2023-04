Cyberattacken auf Luxusyachten / Ausblick aufs Wochenende

Die Themen in der „Post aus dem Newsroom“: Droht im öffentlichen Dienst nun wieder Streik? Tipps fürs Wochenende und ein Cyberangriff auf Werften in Schleswig-Holstein.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

nach dem Mega-Streiktag am 27. März standen die Signale auf Schlichtung. Doch diese läuft an diesem Wochenende aus. Noch gibt es keine Anzeichen, dass der Tarifstreit im öffentlichen Dienst beigelegt ist. Heißt: Die Zeichen stehen auf Streik - vielleicht sogar für mehrere Wochen.

Sind Sie schon in Wochenendstimmung, wissen aber noch nicht, was Sie unternehmen wollen? Dann haben wir genau das Richtige für Sie! Veranstaltungs-Tipps für die kommenden zwei Tage, zusammengestellt von meiner Kollegin Jördis Früchtenicht. Von Frühlingsmarkt bis Outdoor-Messe - ich wette mit Ihnen, da ist bestimmt was für Sie dabei!

Bleiben wir beim Wochenende: Für Holstein Kiel steht das nächste schwere Spiel an. Gegner am Sonnabend ist der 1. FC Nürnberg. Der Abstand zu den Abstiegsrängen muss verteidigt werden, schreibt mein Kollege Matthias Hermann in seinem Holstein-Newsletter (→ hier kostenlos anmelden). Zudem brodelt die Gerüchteküche. Die 90 Minuten versprechen deshalb Spannung - auch abseits des Platzes. Wir berichten am Sonnabend live vom Spiel Holstein Kiel gegen den Club.

Mit IT-Problemen hatten jüngst Werften aus Schleswig-Holstein zu kämpfen: Sie wurden Ziel einer Cyberattacke. Die Hacker haben es offensichtlich auf Luxusyachten abgesehen. Frank Behling berichtet:

Weitere Themen des Tages lesen Sie hier:

Nachrichtenüberblick in Kürze

Bild des Tages

Die Kreuzfahrtsaison 2023 ist gestartet: Am Kieler Ostseekai hat die "Balmoral" angelegt. © Quelle: Axel Heimken/dpa

Über 220 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen werden in der Saison 2023 in Kiel erwartet: Auftakt und Ende bilden die Briten - mehr dazu erfahren Sie hier.

Meine Lieblingsgeschichte

Meistgelesen auf KN-online.de





Mehr lesen mit dem +

Einige der im Newsletter verlinkten Artikel sind für alle Leserinnen und Leser frei zugänglich, andere bieten wir ausschließlich unseren KN+-Abonnentinnen und -Abonnenten an. Sie haben noch kein KN+? Testen Sie jetzt unser Abo und erhalten Sie Zugang zu interessanten Hintergründen, spannenden Reportagen und exklusiven Interviews. Jetzt Probeabo starten

Service

Kreuzworträtsel | Sudoku | Podcasts | ePaper | Traueranzeigen | Ticketshop | KN Mediastore | Aktuelle Verkehrsinformationen

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Ihre

Tanja Köhler, stellvertretende Chefredakteurin

Feedback und weitere Newsletter

Hat Ihnen dieser Newsletter gefallen - oder könnten wir aus Ihrer Sicht etwas besser machen? Schreiben Sie uns gerne Hinweise, Kritik und Lob an newsletter@kieler-nachrichten.de

Schön, dass Sie uns lesen!

Abonnieren Sie auch

Kiel mittendrin: Alle Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt direkt in Ihr Postfach - jeden Mittwoch gegen 19 Uhr. Hier abonnieren

Kultur leben: Konzerte, Theater, Kino und mehr: Tipps fürs Wochenende erhalten Sie jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

Holstein Kiel - Die Woche: Was ist bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Das wöchentliche Update - jeden Freitag. Hier abonnieren

Schwarz auf Weiß - das THW-Update: Die Top-Nachrichten zum THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz - jeden Donnerstag in Ihr Postfach. Hier abonnieren

News direkt auf ihr Smartphone oder Tablet?

Laden Sie sich hier unsere App für iPhones und iPads (iOS) oder Android-Geräte herunter. Einfach auf den Namen des Betriebssystems klicken.