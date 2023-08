Was Sie zu den verschärften Grenzkontrollen an deutsch-dänischer Grenze wissen müssen

Kopenhagen. Mit Blick auf die jüngsten Koranverbrennungen und deren Folgen für die Sicherheitslage verschärft nach Schweden auch Dänemark seine Grenzkontrollen. Was bedeutet das für die Reisende?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis wann will Dänemark die Grenzen verstärkt kontrollieren?

Wie das dänische Justizministerium am späten Donnerstagabend mitteilte, hält es die staatliche Polizei für notwendig, den Einsatz an den dänischen Grenzen vorläufig bis zum 10. August 2023 zu verstärken.

Welche Grenzen sind betroffen?

Zum einen die dänisch-schwedische Grenze: Einreisende aus Schweden in der kommenden Zeit stichprobenartige Grenzkontrollen erleben könnten, hieß es vom Ministerium.

Die Polizei im Süden der Region Jütland bestätigte dem dänischen Rundfunk, dass die stichprobenartigen Kontrollen auch an der deutsch-dänischen Grenze verschärft werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schärfere Grenzkontrollen: Auch an den Fähren nach Dänemark?

Die Polizeibezirke Südseeland und Lolland-Falster teilten zudem mit, dass Einreisende in den Fährhafen Rødbyhavn und Gedser stärker kontrolliert werden. Die Einreise werde daher möglicherweise fünf bis zehn Minuten länger dauern. In den Häfen kommen Fähren aus Puttgarden auf Fehmarn beziehungsweise aus Rostock an.

Gibt es auch Grenzkontrollen in den Zügen?

In den Zügen von Hamburg über Schleswig nach Dänemark kontrollieren dänische Polizisten die Ausweise der Reisenden meist nach dem Halt in Flensburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum verschärft Dänemark die Grenzkontrollen?

Grundlage für die verschärften Grenzkontrollen sind nach Angaben des Ministeriums Empfehlungen des Inlandsnachrichtendienstes PET. Die jüngsten Koranverbrennungen hätten das aktuelle Gefahrenbild verändert. Es sei deshalb derzeit nötig, den Blick stärker darauf zu richten, wer nach Dänemark einreise.

Koranverbrennungen in Schweden und in Dänemark hatten zuletzt wütende Proteste in muslimisch geprägten Staaten ausgelöst und den beiden skandinavischen Ländern diplomatischen Ärger eingebracht. Die Aktionen werden von kleinen Gruppen durchgeführt, die damit Muslime provozieren wollen.

Kritik an Religionen ist in Dänemark wie in Schweden von der Meinungsfreiheit gedeckt. In beiden Ländern prüfen die Regierungen derzeit allerdings, inwieweit solche Aktionen in bestimmten Fällen rechtlich untersagt werden können.

KN