﻿Dänischer Minister Madsen: Ist die Berufung rechtmäßig?

Die Berufung des Dänen Claus Ruhe Madsen zum Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein gilt als Clou der Regierungsbildung von CDU-Ministerpräsident Daniel Günther. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages nährt jetzt aber Zweifel daran, dass das rechtmäßig war.

Berlin/Kiel. Claus Ruhe Madsen ist neuer Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein. Am Mittwoch wurde der 49-jährige Däne von CDU-Ministerpräsident Daniel Günther ernannt – als erster Landesminister mit ausländischer Staatsangehörigkeit in Deutschland.

Aber ist das überhaupt rechtens? Ausgerechnet am Tag von Madsens Vereidigung im Kieler Landtag wurde in Berlin ein Kurzgutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags bekannt, das das in Zweifel ziehen könnte.