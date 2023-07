﻿Daniel Günther (CDU): „Wir müssen als Staat klare Kante zeigen“

Kiel. Der Staat steht unter Druck. Im Interview mit den Kieler Nachrichten erläutert Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), warum er eine Präventivhaft bei der „Letzten Generation“ für angemessen hält, wie die Union die AfD kleinhalten könnte und ob er ein Lied wie „Layla“ noch einmal öffentlich singen würde.

Herr Ministerpräsident, die „Letzte Generation“ macht weiter Schlagzeilen. War es ein Fehler, härtere Maßnahmen anzukündigen?

Daniel Günther: Nein, das war absolut notwendig und ein wichtiges Signal – nicht nur an diejenigen, die solche Taten begehen, sondern auch an die gesamte Gesellschaft, der so etwas nicht zuzumuten ist.

Aber was bringt die Androhung einer Präventivhaft, wenn das Ganze an den Gerichten scheitert?

Gerichte entscheiden unabhängig. Das ist ein hohes Gut in unserem Land. Aber die Ankündigung einer schärferen Gangart hat eine klare Signalwirkung, insbesondere auch für diejenigen, die Straftaten verüben wollten. Selbstverständlich ist auch der Staatsschutz mit im Boot. Ich hoffe, dass diese Wirkung anhält und sich die Frage nach Präventivhaft möglichst selten stellt.

Ihre grünen Koalitionspartner halten Präventivmaßnahmen für nicht angemessen.

Was angemessen ist, entscheiden am Ende Gerichte. Bei Straftaten, die immer wieder begangen werden und eine Gefahr darstellen, halte ich Präventivhaft für ein Instrument, das durchaus genutzt werden kann. Es wurde in erheblicher Weise Eigentum zerstört mit massiven, auch gefährdenden Auswirkungen. Bei solchen Delikten müssen wir als Staat klare Kante zeigen.

Zwang zum Sparen: Günther kündigt für die Verwaltung Aufgabenverzicht an

Lassen Sie uns über den Landeshaushalt sprechen. Warum haben Sie die Spar-Operation für den Etat 2024 vertagt?

Erstmals seit vielen Jahren bleiben die Steuereinnahmen deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Lücke im Haushalt 2024 hat derzeit mit etwa 450 Millionen Euro eine Größenordnung, die erhebliche Einsparungen erfordert. Diese Summe käme kurzfristig nur mit Kürzungen zusammen, die in vielen Bereichen erhebliche Auswirkungen hätten. Eine solche Entscheidung muss sorgsam abgewogen sein. Dazu gehört, dass wir die nächste Steuerschätzung Ende Oktober abwarten wollen, um so eine verlässliche Grundlage für den Haushalt 2024 zu bekommen.

Die schlechte Mai-Steuerschätzung hat doch nur das Grundproblem verschärft. Ihre Regierungen haben seit 2017 mehrere Tausend Stellen zusätzlich im Landesdienst eingerichtet und müssen für den wachsenden Schuldenberg steigende Zinsen zahlen.

Der Stellenzuwachs ist gut begründet. Wir haben bei steigenden Schülerzahlen mehr Lehrkräfte eingestellt und die Polizei personell verstärkt, um die innere Sicherheit in Schleswig-Holstein zu gewährleisten. Und wir haben uns bewusst entschieden, in den von der Pandemie und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geprägten Krisenjahren nicht gegenanzusparen, sondern den Menschen zu helfen.

Jetzt stehen Sie vor einem riesigen Haushaltsloch.

Wir werden in der zweiten Jahreshälfte auf Basis einer soliden Datengrundlage entscheiden, auf welche Aufgaben das Land verzichten und wo Bürokratie abgebaut werden kann. Beim Personal müssen die entsprechenden Budgets eingehalten werden.

Viel Protest gegen den geplanten Nationalpark Ostsee

Themenwechsel: Nationalpark Ostsee. Was halten Sie von den Plänen Ihres grünen Umweltministers?

Der Diskussionsprozess über einen besseren Schutz der Ostsee ist richtig. Um das hinzubekommen, könnte ein Nationalpark ein Instrument sein. Ich spüre allerdings viel Protest gegen einen solchen Park, weil eine neue bürokratische Ebene befürchtet wird.

Wie geht es weiter?

Unsere Koalition wird nach dem Konsultationsprozess, also in der zweiten Jahreshälfte, Bilanz ziehen. Dann werden wir in der Koalition einen abgestimmten Entwurf zum Schutz der Ostsee beraten. Alles muss sich daran messen, wie man die großen Probleme der Ostsee von der Bergung der Munition bis zum Nährstoffeintrag am besten löst. Das Instrument dafür ist zweitrangig. Es sollte aber breit getragen werden.

Bei einem Nationalpark ist das derzeit nicht der Fall. Bauern, Fischer, Wassersportler und die Urlaubsbranche lehnen ein solches Meeresschutzgebiet fast einhellig ab.

Ich nehme Proteste nur gegen das Instrument des Nationalparks wahr. Viele Menschen verbinden damit mehr Reglementierungen und nicht genügend Nutzen. Alle Kritiker versichern gleichzeitig, dass sie die Ostsee besser schützen wollen. Daran werden wir die Kritik messen, wenn es um konkrete Maßnahmen geht.

Günther zur CDU: „kein Einheitsbrei“

CDU-Bundesparteichef Friedrich Merz wollte die AfD halbieren. Das ist nicht gelungen, stattdessen ist ein Rechtsruck insbesondere in Ostdeutschland zu beobachten. Besorgt Sie das?

Ja, das besorgt mich. Die AfD kleinzuhalten, bleibt unser aller gemeinsames Ziel. Das wird aber erschwert mit einer Bundesregierung, die die Menschen in den vergangenen Monaten mit öffentlich ausgetragenem Streit, handwerklichen Fehlern und schlechter Kommunikation erheblich verunsichert hat. Die Ampel eint offenbar überhaupt nichts mehr. Dabei muss man als Regierung gerade in Krisenzeiten an einem Strang ziehen. Wir als Union, als größte Oppositionspartei, müssen zugleich in den Mittelpunkt stellen, was wir konkret besser machen würden. Das gelingt uns noch nicht ausreichend und ist ein Grund, warum die von der Ampel enttäuschten Wählerinnen und Wähler nicht zur CDU gehen.

Im nächsten Jahr will Ihre Partei einen Kanzlerkandidaten küren. In welcher Form werden Sie mitmischen?

Die Frage wird nächstes Jahr beantwortet.

Es ist nicht klar, wer die Union führt.

Die CDU wird von Friedrich Merz geführt, und er macht das ausgesprochen gut. Er hat es geschafft, dass die Union als Opposition wahrnehmbar ist. Wir sind jetzt ein Team. Es darf niemanden verschrecken, wenn unterschiedliche Köpfe für die Union stehen. Eine Volkspartei ist kein Einheitsbrei. Das müssen wir alle ein bisschen sportlicher sehen und nicht sofort in unterschiedliche Schwerpunktsetzungen gleich Personalfragen hineininterpretieren. Ein bisschen mehr Gelassenheit, bitte!

Herr Ministerpräsident, machen Sie Urlaub?

Ich fahre in der zweiten Ferienhälfte mit meiner Familie zwei Wochen nach Österreich. In die Berge.

Berge sind das Stichwort: Ganz Deutschland sprach kürzlich über Ihren „Layla“-Auftritt im Bayernzelt. Würden Sie das wieder machen?

Feiern steht bei mir nicht täglich auf der Agenda, dafür bleibt die Zeit gar nicht. Aber ich bin ein Ministerpräsident, der gern unter Leuten ist. Man hat mir angemerkt, dass ich gerne mit der Band zusammen gesungen habe. Und ich habe ja bereits in der Vergangenheit gesagt, dass ich mit dem Lied kein Problem habe. Ich würde mir wünschen, dass in Deutschland mehr gesungen wird.

Auch Lieder mit offenkundig sexistischen Texten?

Ich halte die Diskussion für übertrieben. In einem Bayernzelt spielen die Leute auch Schlager und singen Lieder, deren Texte leicht mitzusingen sind. Wer das nicht mag, geht dort nicht rein. Ich mag so etwas, und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.

