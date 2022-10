﻿„Keine Fragen beantwortet“: Daniel Günther kritisiert Bundesregierung

Sichtlich enttäuscht hat sich Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) nach der Ministerpräsidentenkonferenz am späten Dienstagabend gezeigt. Die Bundesregierung habe nicht beantwortet, wie die Unsicherheit der Bevölkerung in den Energiefragen gelindert werden könne, kritisierte er.

Kiel/Berlin. „Meine Erwartungen an die Konferenz haben sich nicht erfüllt“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach der Konferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den anderen Regierungschefs der Bundesländer in Berlin. „Angesichts der wirklich schwierigen Lage, in der wir uns in Deutschland befinden, mit großer Unsicherheit in der Bevölkerung, hätte ich erwartet, dass der Bund mit sehr viel konkreteren Vorstellungen in diese Konferenz geht“, kritisierte Günther.

„Wir sind im Prinzip weiterhin auf dem Stand der letzten Woche, als wir alleine mit den Länderchefs zusammengesessen hatten. Diese Position haben wir heute noch einmal bekräftigt, aber der Bund hat keine der Fragen beantworten können, die jetzt in dieser Lage auch absolut notwendig gewesen wären“, so Günther weiter nach der rund fünfstündigen Sitzung.

Daniel Günther nach MPK: „Es darf keine Verzögerung mehr geben“

„Wir brauchen schnell Klarheit über die Entlastungswirkung, insbesondere über die Ausgestaltung der Gas- und Strompreisbremse. Da hat der Bund heute nichts Konkretes berichtet, wir Länder haben aber darauf gedrungen, dass das jetzt sehr, sehr schnell erfolgen muss. Es darf jetzt keine Verzögerung mehr geben.“

Der Bund habe den Ländern daraufhin zum Ende der Woche ein Konzept zugesichert, über das diskutiert werden könne, berichtete Günther. „Es nützt den Menschen nichts, wenn 200 Milliarden Euro als Summe für Entlastung in den Raum gestellt werden, aber überhaupt nicht klar ist, was das für die einzelnen Bürger, den Handwerksbetrieb oder das Industrieunternehmen bedeutet“, sagte er.

Details zur Gaspreisbremse Mitte Oktober versprochen

Während die Länder zudem einen Vorschlag gemacht hätten, welche finanziellen Lasten Bund, Länder und Kommunen tragen könnten, habe der Bund auch dazu „keine konkreten Vorschläge“ machen können. Das soll zur nächsten Konferenz Mitte Oktober auf Grundlage der Novembersteuerschätzung nun nachgeholt werden.

„Dazu gab es die klare Zusage des Bundeskanzlers, dass der Bund sich auf die Länder zubewegen wird“, so Günther. Dann soll es auch Einzelheiten über die Gas- und Strompreisbremse geben.