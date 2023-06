﻿Daniel Günther singt „Layla“ auf der Kiwo: KN-Leser üben nicht nur Kritik

Kiel. Beim Publikum kam der Auftritt von Daniel Günther an – Bombenstimmung im Bayernzelt auf der Kieler Woche. Doch am Tag danach beherrschte eine Frage die Debatte: Darf ein Ministerpräsident öffentlich ein Lied singen, das für seinen sexistischen Inhalt in Verruf geraten ist?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das hat mit Spaß nichts mehr zu tun

Wir leben heute in einer Zeit, in der genau geschaut wird, was frauenfeindlich ist oder was nicht.

Reicht es nicht, dass gerade die Diskussion um die Sexismusvorwürfe gegen Till Lindemann von Rammstein hochkocht? Es ist ein Unding, dass Daniel Günther sich ins Bayernzelt stellt und dann den frauenfeindlichen Song „Layla“ zum Besten gibt. Daniel Günther sollte als Ministerpräsident das Aushängeschild für Schleswig-Holstein sein. Diese Aktion ist nur peinlich, sie hat mit Spaß nichts mehr zu tun.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein hochrangiger Politiker ist irgendwie nie privat. Daniel Günther ist immer eine Person, die allein vom Berufsstand her in jeder Situation unser Landesvater ist. So hat er sich auch zu benehmen: neutral und freundlich gegenüber Frauen und überhaupt allen Menschen. Wer außerdem als Mitglied der CDU im Bierzelt „Layla“ singt, muss sich später nicht wundern, wenn er von weniger Frauen gewählt wird.

Also, Herr Günther, das nächste Mal denken Sie bitte mehr über ihre Kieler-Woche-Aktionen nach.

Wiebke Metzdorff-Kienemann, Kiel

Die Freiheit, zu singen

Es ist erfreulich, dass es in der deutschen Demokratie auch die Gesangsfreiheit gibt! Hurra! Gruß an den MP!

Franz Heckrodt, per Mail

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ist doch nur eine Party gewesen

Jetzt mal Butter bei die Fische: Da wird ein Aufstand gemacht, weil unser Ministerpräsident mal feiert ... zu einem Lied, welches sicherlich nicht der einzige Ballermann-Hit ist, bei dem sich einem die Nackenhaare aufstellen („20 Zentimeter“, „Zehn nackte Friseusen“ und noch mehr).

Aber mal ehrlich, singen wir da nicht auch lauthals mit? Das ist eine Party, nicht mehr und nicht weniger.

Bitte macht Euch über die wesentlichen Dinge im Leben Gedanken. Es war Kieler Woche, das Wetter spielte mit, da kann man auch mal feiern – auch ein Daniel Günther, ich finde das okay.

Silke Flügger, Plön

Der Empörungszirkus hat Fahrt aufgenommen

Da ist der Ministerpräsident aus seiner Staatskanzlei in die Niederungen des Feiervolkes gestiegen und grölt mit der Masse frauenfeindliche Lieder! So eine Schande, die Würde des Amtes leidet! Der Empörungszirkus nimmt Fahrt auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ist die Gesellschaft heutzutage wirklich so humorbefreit und verbiestert? Sollen wir nur noch mit Leichenbittermiene herumlaufen?

Ich schätze, auf fast jeder Junggesellenabschiedsfeier wird dieser Song bis zum Abwinken gejohlt, quer durch alle Schichten.

Leute, macht Euch locker und genießt Sommer, Strand und Sonne im schönsten Bundesland. Und singt mal wieder, das befreit. Es muss ja nicht gleich „Layla“ sein.

Susanne Arnecke, per Mail

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So können Sie einen Leserbrief an die Kieler Nachrichten senden

Hinweis der Redaktion: Die hier veröffentlichten Zuschriften sind Ausdruck der persönlichen Meinung der Einsendenden und nicht der Redaktion. Auswahl und Kürzung behält sich die Redaktion vor.

Sie wollen auch einen Leserbrief schreiben? Über unser Kontaktformular auf KN-online können Sie uns Ihre Meinung zu einem Artikel in der Zeitung und auf KN-online mitteilen.

KN

KN