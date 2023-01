﻿Worauf Eltern bei der Wahl der weiterführenden Schule achten

Wie wichtig ist die Schulempfehlung?

Laut Volker Nötzold vom Landeselternbeirat der Grundschulen richten sich viele Eltern bei der Wahl nach dem, was die abgebende Schule sagt. Früher habe die Empfehlung für Hauptschule, Realschule oder Gymnasium versucht, einen Abschluss zu prognostizieren. „Heute ist das nicht mehr so.“ Auch die Gemeinschaftsschule führe zum Abitur. Nach wie vor gebe es Eltern, die ihre Kinder unbedingt aufs Gymnasium schicken wollen, obwohl das nicht unbedingt das Richtige für das Kind sei. Nötzold rät Familien dazu, sich Gedanken zu machen, welche Orientierungsphase am besten zum eigenen Kind passt. „Wenn ein Kind schon in der fünften und sechsten Klasse eine Erfahrung des Scheiterns macht, wirkt sich das auf die ganze weitere Schullaufbahn aus – und zwar nicht positiv“, glaubt der Vater. Wenn Kinder danach auf die Gemeinschaftsschule wechseln und sich in eine neue Lerngruppe einfinden müsse, sei das oft schwer für sie. Bildungsforscher Olaf Köller empfiehlt Eltern von Wackelkandidaten, das Gespräch mit der Klassenlehrkraft zu suchen und es auch ernst zu nehmen. „Die Lehrkraft kann das Leistungsverhalten in der Regel besser beurteilen als es die Eltern können.“ Eine Gemeinschaftsschule mit Oberstufe könne dann die bessere Wahl sein.