Darf ein Ministerpräsident „Layla“ singen?

es ist das Gesprächsthema des Tages: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat gestern Abend das Bayernzelt auf der Kieler Woche besucht - und scheinbar spontan zum Mikrofon gegriffen. Videos zeigen ihn, wie er neben der Band tanzt und vor 800 Besuchern lauthals den umstrittenen Partyschlager „Layla“ zum Besten gibt. In den Aufnahmen ist zu hören, wie Günther den Refrain mitsingt: „Ich hab‘ n‘ Puff. Und meine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler.“

Bleibt die Frage: Darf das ein Ministerpräsident? Die Opposition sagt Nein, und auch beim grünen Koalitionspartner regen sich kritische Stimmen. Die Kommentare auf den Social-Media-Seiten der Kieler Nachrichten zeigen dagegen eine entspanntere Haltung. Wie sehen Sie das? Stimmen Sie hier bei unserer Umfrage ab!

Wer in diesen Tagen nicht nur seine Zeit in Partyzelten verbringt, dem ist auf der Kieler Förde vielleicht ein graues Schnellboot mit amerikanischer Flagge am Heck aufgefallen. Mein Kollege Frank Behling hat herausgefunden: Die US-Marine testet hier eines ihrer modernsten autonomen Systeme. Das Boot soll Minen aufspüren und abgeschossene Piloten im Feindgebiet retten.

Beim Final Four der Handball-Champions-League in Köln war der THW Kiel in diesem Jahr zum Zuschauen gezwungen. Verletzungen, Niederlagen, aber auch strukturelle Probleme machten den Weg auf Europas Thron zu einem steinigen. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi bringt darum erneut die Verkleinerung der Handball-Bundesliga ins Spiel. Meine Kollegen Merle Schaack und Tamo Schwarz kennen die Details.

Zwei Renn-Yachten sind beim Ocean Race am Donnerstag westlich von Gibraltar im Atlantik von Orcas angegriffen worden. Die Tiere seien gegen die Boote gestoßen und hätte eines gerammt, hieß es. Außerdem bissen sie in die Ruder. Mehr dazu hier.

