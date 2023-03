﻿Darum fand eine Familie aus Syrien fünf Jahre keine eigene Wohnung in Kiel

Sechs Quadratmeter pro Kopf: Die syrische Familie Alabdullah lebt mehr als fünf Jahre auf engstem Raum in der Gemeinschaftsunterkunft im Schusterkrug. Die Suche nach einer eigenen Wohnung in Kiel bleibt lange erfolglos. Nun gibt es eine Lösung. Doch die Sache hat einen Haken.

Familie Alabdullah aus Syrien zeigt ihr Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft im Schusterkrug in Kiel: Vater Ismail (54), Sohn Abdullah (20), Nachbartochter Samar (13) und Tochter Rahaf (10). Auf dem Bild fehlen Mutter Sara (44), Tochter Rajaa (18) sowie die Söhne Hussein (16) und Alaa (22), die aufgrund von Terminen verhindert waren.

Kiel. Granatapfelbäume. Grünflächen. Weite bis zum Horizont: Wenn Ismail Alabdullah an sein Zuhause in Syrien denkt, dann zeigt er ein Foto auf seinem Handy, spricht vom Haus der Familie. 160 Quadratmeter, mit Garten. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt seiner früheren Heimat in Rakka, aus der er mit seiner Frau und fünf Kindern vor islamistischem Terror fliehen musste. Aber er verdeutlicht den Kontrast zum Hier und Jetzt in Kiel.

Ismail Alabdullah steht auf dem Flur der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge im Schusterkrug und öffnet die Tür zum Familienzimmer. Der Blick fällt auf nackte Wände, abgeklebte Fenster, braun bezogene Matratzen. Er zieht die Schuhe aus. Irgendwo weint ein Baby. Oder ist es nur ein Videoschnipsel auf einem Smartphone?

Alabdullah betritt das Zimmer, zeigt zwei Stühle, kleine Tische in einer Ecke. Öffnet hohe Schränke und Metallspinde, die auch als Raumteiler dienen. Sie verbergen das, was die Familie zum Leben hat – etwas Kleidung und Decken, ein Staubsauger. Vorräte wie Nüsse und Pistazien, dazu Küchenutensilien. Dieser Raum muss für viele Bedürfnisse reichen. Der 54-Jährige zählt mit seinen Fingern auf: „Schlafen und essen und lesen.“ Er lächelt, wirkt verlegen.

Flüchtlingsunterkunft Schusterkrug: Ismail Alabdullah zeigt Küchenutensilien und Vorräte in einem der Schränke des Zimmers. © Quelle: Uwe Paesler

Dieser schmucklose Raum, Gebäude 92b, Parterre rechts, bietet den drei jüngsten Kindern Rahaf (10), Hussein (16), Rajaa (18) und den Eltern ein Minimum an Privatsphäre in der Unterkunft. Die zwei älteren Söhne Abdullah (20) und Alaa (22) bewohnen ein separates Zimmer. Fünf Jahre und vier Monate lang leben sie so.

Familie Alabdullah in Kiel: Kinder gehen zur Schule, Eltern zum Integrationskurs

Eine Zeit, in der die Kinder die Schule besuchen, Nachhilfe bekommen, die Eltern Integrationskurse belegen. Ismail Alabdullahs Frau Sara (44) hat Modul A1 absolviert, er selbst ist noch dabei. Dazu die Suche nach einer eigenen Wohnung in Kiel.

Die Familie will raus aus dem Schusterkrug. „Es ist schwierig für uns“, sagt Vater Ismail mithilfe eines Dolmetschers. „Besonders, wenn wir alle in der Küche kochen und die Nachbarn auch kochen.“ In der kleinen Küche hat gerade jemand Essen zubereitet. Ein Geruch aus Gewürzen und Gebratenem hängt noch in der Luft. Der Syrer hat nach eigenen Angaben ein Lebensmittelgeschäft geführt und gut verdient. Auch Tochter Rahaf (10) gibt zu: „Ich habe nur einen Wunsch – ein Haus.“

Damit sind die Alabdullahs nicht allein. „Alle hier wollen lieber heute als morgen einen eigenen privaten Rückzugsraum“, sagt Einrichtungsleiterin Nicole Zander von der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Je länger das Warten, desto schwieriger der Integrationsprozess. Awo und der Christliche Verein haben die Betreuung vor Ort übernommen.

Flüchtlingsunterkunft Schusterkrug in Kiel: Knapp 1000 Plätze sind belegt

Wegen des Ukraine-Kriegs ist nicht nur der Wohnungsmarkt in Kiel weiter unter Druck geraten, auch die Gemeinschaftsunterkünfte sind stark gefordert. Von rund 1200 Plätzen im Schusterkrug sind laut Zander knapp 1000 belegt. Manche Familien finden zwar schnell eine Wohnung, doch andere suchen schon seit 2015: „Dies hängt mit dem Aufenthaltsstatus und der Familiengröße zusammen“, sagt Nicole Zander.

Appell an Vermieter und Wohnungsunternehmen Inzwischen reicht im Wettbewerb um eine Wohnung oft die sichere Übernahme der Miete etwa durch das Jobcenter allein oft nicht mehr aus. Sprachkenntnisse, ein Arbeitsvertrag und Integrationsfähigkeit in die Nachbarschaft werden in Kiel von Flüchtlingen mitunter ebenso gefordert – das könne die Wohnungssuche zu einem wirklichen Hindernislauf machen. Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken (SPD) weiß um die schwierige Lage für Flüchtlinge: „Die Situation ist zusätzlich zum großen Nachfragedruck durch den ausländerrechtlichen Status der Geflüchteten geprägt.“ Auf der Vermieterseite verhinderten Angst vor Abschiebungen und unsicheren Mietverhältnissen häufig den Abschluss eines Mietvertrags. Darum appelliert Stöcken an Wohnungsunternehmen und private Vermieter: „Die Geflüchteten in den Gemeinschaftsunterkünften brauchen unsere Unterstützung.“

Die Alabdullahs sind zu siebt. „Insbesondere Großfamilien haben es schwer, Wohnraum zu finden“, erklärt Nicole Zander. Dazu komme für Flüchtlinge oft das Sozialleistungsrecht – die Wohnung darf nicht zu teuer sein.

Wohnungssuche in Kiel scheitert oft an zu hohen Mieten oder zu wenig Platz

Familie Alabdullah lebt seit November 2017 im Schusterkrug. Immer wieder habe man Angebote eingeholt – erfolglos. Zu wenig Platz, zu teure Miete. Inzwischen gibt es eine Lösung. Haken: Der Mietvertrag gilt nur für sechs Familienmitglieder. Die Fläche ist zu klein. Der älteste Sohn muss vorerst im Schusterkrug bleiben.

Das liegt laut Zander an den Regeln für die Wohnungssuche und -vermietung: „Wer jahrelang in Gemeinschaftsunterkünften leben muss und nach einer Wohnung sucht, hat wenig Verständnis dafür, dass in der Unterkunft sechs Quadratmeter pro Person vorgesehen sind, im Wohnungsmarkt aber größere Flächen Vorschrift werden.“

Für siebenköpfige Familie in Kiel werden bis zu 125 Quadratmeter anerkannt

Für die Alabdullahs werden demnach bis zu 125 Quadratmeter anerkannt. Der Familie soll ein dauerhaftes neues Zuhause ermöglicht werden – mit ausreichend Platz.

Der Vater freut sich auf die Ruhe. Nicht nur die Zeit im Schusterkrug hat Spuren hinterlassen. Hinter ihnen liegt auch, nach Angriffen auf Rakka, eine überstürzte Flucht aus Syrien, die sie für ein Jahr im türkischen Izmir stranden ließ, bevor die Familie nach Deutschland kam.

Der Vater hofft, irgendwann zurück nach Syrien zu kommen. Sohn Abdullah möchte in Deutschland bleiben: „Ich will Abitur machen und studieren“, sagt er. Am liebsten Medizin. Gute Nachrichten gibt es für Bruder Alaa: Voraussichtlich im April kann er mit einem Onkel eine Wohnung in Kiel beziehen.