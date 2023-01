﻿Darum kracht es gerade so oft in Kiel an den Schleusen

Am Sonntagmorgen krachte ein Massengutfrachter in Kiel in das Leitwerk der Holtenauer Schleuse. Ein Dalben wurde umgefahren, die Reibhölzer beschädigt. Es ist die vierte Havarie in Kiel in wenigen Wochen. Die Gründe der Havarien sind aber sehr unterschiedlich.

