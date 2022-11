﻿Darum verhalten sich die Grünen zum Projekt A 20 widersprüchlich

Die FDP hatte ein Bekenntnis zum Projekt A 20 gefordert, die Koalition folgte: Schleswig-Holsteins Landtag hat die Landesregierung am Mittwoch einstimmig beauftragt, sich bei der Bundesregierung für den Weiterbau starkzumachen. Dabei geht durch die Regierungskoalition an diesem Punkt ein Riss.

Kiel. Der Weiterbau der A 20 lässt seit 13 Jahren auf sich warten. Derzeit endet die Trasse bei Bad Segeberg. Am Mittwoch hat sich der Landtag nach emotionaler Debatte einstimmig zur Fortsetzung des Projektes bekannt – dabei sind die Grünen eigentlich dagegen. Worum es in diesem Streit geht? Hier die wichtigsten Antworten.

Warum soll eine neue Autobahn gebaut werden?

Kurz nach der Wende, im Jahr 1991, hatte die Bundesregierung im Zuge der deutschen Einheit den Bau einer neuen Ost-West-Verbindung beschlossen, die von Stettin in Polen über Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein bis zur A 28 bei Westerstede in Niedersachsen führt. Schleswig-Holstein erhofft sich eine Entlastung der Pendlerverkehre, eine bessere Anbindung der Westküste – und endlich eine Alternative zum ewigen Nadelöhr Hamburger Elbtunnel. Allein: Seit Ende 2009 endet die Autobahn östlich von Bad Segeberg

Wer ist für den Weiterbau der A20?

Wirtschaftsverbände haben sich in den vergangenen Tagen noch einmal vehement für die Trasse ausgesprochen. Auch im Landtag ist der Fall klar: CDU, SPD, FDP und SSW bekräftigten am Mittwoch ihre Entschlossenheit. „Trassendiskussionen eignen sich nur noch für Geschichtsbücher“, sagte der CDU-Abgeordnete Lukas Kilian.

Und wer ist dagegen?

Umweltverbände und Bürgerinitiativen haben in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder gegen die Genehmigung von Teilabschnitten geklagt, unter anderem weil die Trasse durchs Travetal bei Bad Segeberg führen soll, wo Flora, Fauna und Gewässer unter besonderem Schutz stehen. Auch die Grünen sind dagegen.

Warum nickte die Grüne Landtagsfraktion das Projekt A20 am Mittwoch trotzdem ab?

Aus schwarz-grüner Koalitionsdisziplin. Dieser Punkt war für die CDU nicht verhandelbar, ansonsten wäre kein Bündnis zustande gekommen. Mit Kritik halten sich die Grünen trotzdem nicht zurück. „Ein etwa sieben Milliarden Euro teures Straßenneubauprojekt wird dazu motivieren, aufs Auto umzusteigen“, sagte die Abgeordnete Nelly Waldeck im Landtag. Und: „Die A 20 ist mit ihrer Trassenführung das klima- und umweltschädigendste Bauprojekt dieses Bundesverkehrswegeplans.“

Warum sprechen plötzlich alle vom Bundesverkehrswegeplan?

Weil der Bund für den Bau der A 20 zuständig ist. Weil es die Bundesplanungsgesellschaft Deges ist, die seit 2018 auch in Schleswig-Holstein die Federführung übernommen hat. Und weil sich SPD, Grüne und FDP in der Berliner Ampelkoalition darauf verständigt haben, bei den Bundesfernstraßen einen stärkeren Fokus auf Erhalt und Sanierung zu legen. „Wir streben einen neuen Infrastrukturkonsens bei den Bundesverkehrswegen an“, heißt es im Koalitionsvertrag der Ampel. „Dazu werden wir parallel zur laufenden Bedarfsplanüberprüfung einen Dialogprozess mit Verkehrs-, Umwelt-, Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbänden starten mit dem Ziel einer Verständigung über die Prioritäten bei der Umsetzung des geltenden Bundesverkehrswegeplan.“ Und für die Bundes-Grünen ist vollkommen klar: Die A 20 soll keine Priorität haben. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will dagegen an diesem Freitag bei Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) für die Fortsetzung werben.

Wie geht es mit dem Bau der A20 weiter?

Es dürfte sich weiter hinziehen, was auch am komplizierten deutschen Planungsrecht liegt. Zwar hat der Bauabschnitt 8 bei Glückstadt demnächst Baureife, aber tatsächlich gebaut werden darf erst, wenn auch die beiden Nachbarabschnitte ebenfalls baureif sind. In Niedersachsen gab es gerade einen Regierungswechsel: Statt mit der CDU regiert SPD-Ministerpräsident Stefan Weil jetzt mit den Grünen. „Die Umsetzungen aus dem bestehenden Bundesverkehrswegeplan 2030 liegen in der Hand des Bundes“, heißt es lapidar in deren Koalitionsvertrag. Flammende Unterstützung klingt anders.