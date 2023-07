Das Ende einer Kreuzfahrt und eine Bombe im Park

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

eine Kreuzfahrt, die ist lustig - aber sie verläuft dann doch nicht immer so wie geplant. Das mussten heute auch die rund 2000 Passagiere der „Carnival Pride“ erleben. Das in Kiel gestartete Schiff sollte im Laufe des Tages Göteborg erreichen, blieb aber mit einer Panne vor Langeland liegen. Für die Menschen an Bord keine Katastrophe, aber ärgerlich. Die Reisepläne wurden durch den ungeplanten Stopp durcheinandergewirbelt. Mein Kollege Frank Behling berichtet.

Dritter Tag im Prozess um die Messerattacke von Brokstedt: Und wieder waren alle Augen auf das Landgericht Itzehoe gerichtet, wo sich Ibrahim A. wegen zweifachen Mordes verantworten muss. Heute standen erstmals jene Polizisten im Zeugenstand, die als erste zum Tatort geeilt waren. Nach den Worten eines 30-jährigen Beamten bot sich ihnen ein verstörendes Bild. Der Mann, der gerade noch auf Menschen mit einem Messer eingestochen hatte, habe auf dem Bahnsteig ruhig und mit erhobenen Armen gekniet und nach unten geschaut. „Er hat sich nicht bewegt und auch keinen Mucks von sich gegeben.“

Man kann es nicht oft genug wiederholen: So professionell und routiniert die Männer vom Kampfmittelräumdienst bei Bombenentschärfungen auch vorgehen - es bleibt ein riskantes Unterfangen. In Kiel haben sie gerade wieder besonders viel zu tun. Nur gut zwei Wochen ist es her, dass in der Landeshauptstadt eine Fliegerbombe unschädlich gemacht werden musste. Nun wurden im Werftpark gleich zwei weitere Bomben gefunden. Der organisatorische Aufwand zur Sicherung der Menschen ist diesmal so groß wie selten. Mehr als 9000 Anwohner müssen am Sonntag ihre Wohnung räumen.





Er ist soweit: In der Seehundstation Friedrichskoog befinden sich aktuell 153 junge Seehunde die in den kommenden Wochen ins Wattenmeer entlassen werden. © Quelle: Christian Charisius/dpa

Die Geburtensaison bei den Seehunden im Wattenmeer ist voll im Gang. Jungtiere, die von ihren Muttertieren getrennt wurden, werden in den beiden deutschen Seehundstationen in Norddeich und Friedrichskoog aufgepäppelt - für die Tierpfleger die arbeitsreichste Zeit im Jahr. Mehr Lesen Sie hier.

