Das ist doch die Krönung!

wahrscheinlich geht es auch Ihnen so (jedenfalls, wenn Sie nach 1953 geboren wurden): Ich habe in meinem Leben noch nie die Krönung eines britischen Königs oder einer britischen Königin erlebt. Jetzt ändert sich das: Charles III., man könnte ihn auch „den Geduldigen“ nennen, sitzt ab Samstag dann auch hochoffiziell auf dem Thron. Doch nicht nur die Briten selbst sind aus dem Häuschen - auch in Schleswig-Holstein gibt es zahlreiche Royal-Fans, die diesem Ereignis entgegenfiebern.

Doch wie holt sich der Norddeutsche das königliche Gefühl nach Hause? Meine Kollegin Kristiane Backheuer hat sechs Schleswig-Holsteiner gefragt, wie der Tag der Krönung noch britischer werden kann. Dabei können Sie lernen, dass es England auch in Norddeutschland gibt, wie englischer Tee aufgegossen und wo die Krönung richtig gefeiert wird.

Die „Thronfolge“ im Kleinen folgt dann am Sonntag in einer Woche, am 14. Mai: Dann ist in Schleswig-Holstein Kommunalwahl, knapp 2,4 Millionen Menschen dürfen wählen. Doch - und das ist nun wirklich die Krönung - haben die Menschen in 334 Orten gar keine Wahl. In diesen Gemeinden tritt jeweils nur eine Partei oder Wählergemeinschaft an. Das sind zehn mehr als vor fünf Jahren. Es fehlt vielerorts an Freiwilligen - kein gutes Zeichen und ein Weckruf, wie mein Kollege Tilmann Post in seinem Kommentar schreibt.

Das durch eine Jury unter 145 Einsendungen ausgewählte Motivbild für Green Screen 2023: „Feldwespe“. © Quelle: Cristina Krippahl





Das Naturfilmfestival Green Screen geht in die 17. Runde - und fasziniert schon viele Monate vor dem bildstarken Naturschutz-Event. So zum Beispiel mit diesem Foto einer Feldwespe, mit dem Christina Krippahl den Plakatwettbewerb 2023 unter 145 eingereichten Fotos gewonnen hat. Was die Macher des Festivals in diesem Jahr vorhaben, lesen Sie in dem Bericht meines Kollegen Christian Strehk. Zum Artikel.

